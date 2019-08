Diego Forlán recibió saludos muy especiales tras el anuncio de su retiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El anuncio del retiro de Diego Forlán conmocionó a todo el Uruguay. Más allá de que hace más de un año que "Cachavacha" no disputa un juego oficial, el retiro se hizo oficial este martes en una entrevista realizada con Telemundo.

El medio también recopiló dos mensajes muy importantes para el exdelantero como los de Luis Suárez y Sebastián Abreu con quienes compartió plantel en la selección uruguaya.

El "Pistolero" mandó un saludo en el que expresó: "Hola goleador, amigo, compañero. Me dijeron que la hiciera corta, pero hay muchas cosas para agradecerte. Primero como uruguayo, como niño que fui y como ídolo para agradecerte todo lo que le diste a la selección".

"Marcaste una historia y estoy orgulloso como uruguayo. Dejaste una marca en cada equipo donde jugaste increíble y eso me hace muy feliz. Como amigo y compañero fue un sueño empezar mi etapa al lado de un ídolo como vos y como me trataste no lo voy a olvidar jamás", agregó Suárez.

Por su parte, Abreu manifestó: "Te vi debutar y te estoy viendo retirarte. Más allá de lo jocoso quiero desearte lo mejor y agradecerte como compañero y como uruguayo por lo bien que representaste a nuestro país como futbolista y como persona".

"Por lo que hiciste en la selección, le voy a poder contar a mis hijos y a mis nietos que compartí con el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica. Una leyenda que va a quedar para toda la vida", finalizó el "Loco".

A su vez, Peñarol fue el primer club de lo que defendió que saludó a "Cachvacha" y lo hizo a través de su cuenta de Twitter.