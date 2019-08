Diego Forlán anunció su retiro del fútbol profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futbolista Diego Forlán anunció este martes su retiro del fútbol profesional durante una entrevista con Telemundo de Canal 12.

El último equipo en el que jugó Forlán fue el Kitchee de Hong-Kong. Su último partido allí fue el 13 de mayo de 2018.

“No ha sido fácil, pero ya fueron varias entrevistas donde me hicieron la pregunta y por más que no queríamos que llegue este momento, sabíamos que algún día iba a llegar y he decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol”, dijo el deportista, que en mayo cumplió 40 años.

“Sí, seguro”, respondió ante la pregunta de si habrá un partido de despedida en Uruguay.

Antes de la emisión de la entrevista, Luis Suárez le envió un mensaje a Forlán a través de su cuenta de Twitter:

Ansioso por ver en @TelemundoUY la noticia que tiene para compartir @DiegoForlan7. Amigo, crack, gracias por todo!! — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 6, 2019

