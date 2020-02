Diego Forlán: "El puesto se lo tienen que ganar, es con rendimiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán vivió en la primera fecha del Torneo Apertura 2020 su estreno oficial como entrenador de Peñarol. El rival era Cerro y aunque el resultado terminó con victoria por 2-1, los aurinegros dejaron una imagen bastante irregular.

En conferencia de prensa, el técnico explicó algunos de los detalles del encuentro en el que los aurinegros se quedaron con los tres puntos en el arranque del certamen.

Una de las principales preocupaciones que dejó el juego fue Fabricio Formiliano quien salió muy sentido y con un dolor en su hombro. Sobre el "Tito", Forlán manifestó: "lo llevaron al hospital y lo van a ver. Novedades vamos a tener cuando lleguemos a Los Aromos y no me quiero apurar.

Precisamente esa lesión sumada a "la lesión de Urreta, la molestia del 'Cebolla', la expulsión de Cardozo, que no se hacían goles y con uno menos, era una montaña que pudimos superar y eso nos deja contentos".

"Se ganó a lo Peñarol", aseguró Forlán y agregó: "La verdad que lo importante es haber ganado, al inicio la forma no salió. Hubo mucho nerviosismo y ellos plantearon un buen primer tiempo, en la contras se nos hizo muy complicado. En el segundo tiempo estuvo un poco más pausado y la entrada de Vadócz nos dio balance y la libertad de Jesús (Trindade) y Matías (De Los Santos) se pudieran soltar".

Precisamente, el entrenador hizo referencia a las variantes: "En el caso de Vadócz lo paramos porque tenía una molestia. Luego opté porque jugara Christian Bravo y ahí ya era una complicación y con dolor en el alma lo tuve que dejar en el banco. si fuera uruguayo estaba adentro. Gary (Kagelmacher) cuando llegó a Uruguay estuvo un tiempo afuera y 'Tito' (Formiliano) y Rodrigo (Abascal) estaban jugando bien. Está claro que por más que lleguen jugadores muy buenos el puesto se lo tienen que ganar, es con rendimiento. Si empiezo a hacer cambios porque llegó uno pierdo el respeto que hay dentro del plantel".

Forlán no escapó ante la pregunta sobre cómo se encuentra Cristian Rodríguez y sobre el volante aseguró: "No me quiero apurar con el 'Cebolla'. Sabemos que es más cansancio que otra cosa. Todos queremos que esté el “Cebo” porque es un jugador muy desequilibrante para nosotros y para los rivales y no había necesidad de arriesgarlo. Nos pareció coherente que descanse".

El entrenador aurinegro reflexionó: "Un poco más de tranquilidad por el triunfo. Tenemos que saber que cuando jugás en casa la responsabilidad es tuya, pero ya sabemos de eso y por eso tenemos que jugar más y jugar con un sentido. Hay que seguir trabajando porque esto recién empieza".