Diego Forlán: "Las ganas y el trabajo pueden elevar el nivel del plantel"

Pasó el primer partido de Diego Forlán como entrenador de Peñarol en el Campeón del Siglo. Es cierto que no fue oficial, pero sí era importante por lo que significaba y pese a que terminó sin goles se vio una buena versión aurinegra.

"Me voy contento porque el estadio estaba lleno y le estoy muy agradecido al hincha y también porque tuvimos un primer tiempo muy bueno, con muchas chances, aunque no pudimos concretarlas, y después en el segundo tiempo fue cayendo el ritmo y eso lo hace más difícil", precisó Forlán.

El entrenador mirasol hizo referencia a que "la idea se va entendiendo y se mostró en los tres partidos que jugamos hasta el momento. Acevedo y Xisco le dan profundidad al equipo y el tener a Britos lesionado nos llevó a que Denis nos diera una mano, pero él es otro tipo de jugador".

Uno de los más destacados en la noche del viernes fue Luis Acevedo y sobre el delantero aseguró: "Ya lo había visto bien antes del viaje. Si hubiera jugado contra LAFC hubiera sido otro partido, pero lo importante es que está acá, está bien e hizo muy buena jugadas".

Luego de mucho tiempo, el "Cebolla" Rodríguez volvió a jugar como titular en Peñarol y Forlán manifestó: "Dependiendo del esquema puede variar la posición del 'Cebolla', pero era importante que tuviera minutos en casa y fueron muy buenos, no era necesario que continuara y por eso salió en el entretiempo".

Una característica de este Peñarol es la velocidad y sobre eso discutió hasta con el cuerpo técnico rival ya que contó que "les llamaba la atención la velocidad en ataque. Son veloces y tienen buena técnica y estamos generando muchas chances aunque no tuvimos la suerte de anotar".

Antes de finalizar, reflexionó: "El ser humano siempre puede mejorar si quiere. Las ganas y el trabajo pueden elevar el nivel del plantel y más allá de que el talento es importante, mucho más lo es trabajar y eso es para todos".

El entrenador aurinegro sentenció que "Xisco tuvo una molestia y era mejor no arriesgarlo y por eso salió" y que "Juan (Acosta) viene arrastrando una molestia y no queremos que sea crónico. No había necesidad de que juegue y por eso no lo hizo".