Diego Costa: "Suárez es muy bueno, uno mordiendo y otro pegando"

"La verdad es que es importante empezar ganando y marcar tantos goles es mucho mejor, da confianza a la gente de arriba. Ojalá podamos seguir así", dijo Diego Costa, tras el debut de Atlético de Madrid en LaLiga frente a Granada, un partido en el que el brasileño anotó a los 9 minutos de juego.

Luego se refirió a lo que ese gol significó para él, sabedor de la intención del club de buscarle una salida. "Le he dejado claro al club lo que pienso. He oído que querían venderme, dije que el club decida mi futuro. Yo no he querido luchar para ser un peso aquí, hablé con el club y con el míster, si me quedo voy a pelear y si las lesiones me respetan estaré; si ellos ven que tengo que salir, me pongo a disposición".

Obviamente, no demoraron en llegar las preguntas sobre Luis Suárez, quien anotó un doblete en su debut con los colchoneros. "Es muy bueno, uno mordiendo y otro pegando. Tenemos a Luis para nuestra suerte, no entiendo como el Barça le ha dejado salir. Nos va ayudar con goles en el campo y con su espíritu guerrero y sus ganas de conseguir títulos. Ojalá le podamos dedicar alguno a la afición, pero partido a partido", dijo Costa sonriendo.

Intentó a su vez restarle importancia a lo que significa para él tener al "Pistolero" peleándole el puesto. "Cuando hemos ganado títulos había grandísimos jugadores: Villa, Adrián, Raúl García… Hoy se van cinco jugadores y entran otros cinco de mucho nivel. La competencia es limpia, somos compañeros"

"Yo tengo que aprovechar las oportunidades, ojalá las lesiones me respeten para tener una secuencia de partidos. Esta temporada puede pasar de todo, lo importante es estar listo, marcar goles y que el equipo gane", finalizó el brasileño.