Diego Arsimendi: "No me arrepiento de la frase que dije en el clásico”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Arismendi es un jugador totalmente identificado con Nacional y su carrera así lo demuestra, pero hoy le toca estar fuera del club. De todas maneras, en diálogo con el programa “Último al Arco” (Sport 890), el “Mama” habló de varios temas como su relación con Alexander Medina, la famosa frase del clásico del 5-0 y su relación con el club tricolor.

“Medina me dijo cosas que después faltó a su palabra. Me dijo que en condiciones normales me iba a tener en cuenta, que el que iba a estar jugando era yo. No pasó nada raro, nada anormal. Hice toda la pretemporada jugando y un día antes del partido me saca. Son cosas que nunca entendí”, contó Diego Arismendi, agregando que “¿Si soy amigo tuyo y te miento, podemos seguir siendo amigos? En ese tiempo Medina me afirmaba las mismas cosas y después terminaba haciendo otras. No tengo ningún interés de conversar con alguien que te miente en la cara”.

Messi volvería a Argentina de no ser por la inseguridad By Silvia Pérez MIRA TAMBIÉN Messi volvería a Argentina de no ser por la inseguridad

Consultado acerca de la deuda que mantiene el club tricolor con el “Mama”, el volante remarcó que “nunca le hice una intimación de pago a Nacional. Es más siempre que me fui le dejé plata al club y siempre que puedo colaboro. Me deben plata que no está documentada”.

Respecto a la famosa frase que salió a la luz en el cierre del recordado clásico que Peñarol le ganó a Nacional 5-0 el 29 de abril de 2014 "ya está, terminalo", Arismendi dijo que "no me arrepiento de la frase que dije en el clásico. Era el sentimiento que tenía en ese momento y justo me enfocaron”.

“Por Nacional siempre di todo, sabía lo que me estaba jugando. Como hincha y como jugador sabía en la situación crítica en la que estábamos en ese partido. No me importa que haya salido esa toma mía en el clásico. No me arrepiento”, agregó.

Edinson Cavani, Carlos Bianchi y una pregunta que ilusionó a todo el mundo Boca By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Edinson Cavani, Carlos Bianchi y una pregunta que ilusionó a todo el mundo Boca

Este jueves Nacional cumplirá 121 años de vida y Arismendi confesó que “hoy a la medianoche miraré los fuegos artificiales desde el balcón y voy a festejar. Soy hincha de Nacional desde siempre y lo voy a seguir siendo”.

Por último, el “Mama” dejó una frase dirigida a algunos directivos del club: “Hay dirigentes que le hicieron mal a Nacional. Lo que juzgo yo es la intencionalidad con las que se hacen las cosas”.