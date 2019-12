Cómo se definen Clausura y Anual en caso de que haya empates en el primer lugar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La disputa de la última fecha del Clausura 2019 decidirá los equipos que jugarán copas internacionales, pero principalmente qué equipos definirán el Campeonato Uruguayo.

Peñarol ya tiene un lugar asegurado en la definición y es, además, el único equipo de los 16 de Primera que tiene la chance de ser campeón sin necesidad de jugar finales, pues si gana el Clausura (está igualado en 31 puntos con Nacional) y la Anual (tiene 71 y está uno detrás del tricolor) se coronará este mismo jueves. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que haya hasta cinco finales.

La cuestión pasa porque hay muchos equipos involucrados en la definición. Puede haber hasta cuatro campeones del Clausura y tres de la Tabla Anual. En el caso del Clausura podría darse que hubiera hasta tres primeros. Para que ello suceda hay dos chances:

Posibilidad I Nacional, Peñarol y Progreso

Si Nacional y Peñarol pierden ante Juventud y Cerro Largo, respectivamente, y Progreso empata en su visita a Wanderers, los tres quedarán con 31 unidades.

Como solo dos equipos pueden clasificar a la final, ya que se resolverá a partido único, avanzarán los dos que tengan mejor saldo de goles. En este caso Progreso (+6) mantendría su saldo y necesitaría que Peñarol (+10) pierda por cinco goles de diferencia. En caso de hacerlo por cuatro, quedaría en +6 y allí definirían los goles a favor, donde también se imponen los aurinegros con 19. Progreso tiene 18. Nacional (+14) tiene un saldo prácticamente indescontable en una sola fecha y una cantidad de goles (24) difícil que tanto aurinegros como gauchos alcancen.

posibilidad II Nacional, Peñarol y Plaza Colonia

La combinación de resultados debe ser que Nacional y Peñarol empaten sus partidos; que Progreso no gane en su visita a Wanderers y que Plaza Colonia derrote como visitante a Racing. En ese caso tricolores, aurinegros y patablancas quedarían igualados con 32 puntos.

Plaza (+8) debería ganar por una diferencia de tres tantos para superar el saldo de Peñarol (+10). Si ganara por dos goles, debería hacerlo mínimo por un 6-4, pues aurinegros tienen 19 tantos convertidos y los patablanca, 14.

otras posibilidades Sin finales

* Si un grande (31 puntos ambos) gana y el otro no: campeón con 34 puntos.

* Si Progreso (30) gana y no lo hace ninguno de los dos grandes (31): campeón Progreso con 33.

* Que​ pierdan los grandes (31), no gane Progreso (30) y triunfe Plaza Colonia (29): campeón Plaza con 32.

tabla anual No puede haber triple empate

En la Tabla Anual no hay chance de que haya tres equipos primeros porque dos de ellos se van a enfrentar entre sí: Peñarol y Cerro Largo. Nacional lidera con 72, los aurinegros tienen 71 y los arachanes 69. Esto implica que un triunfo de Peñarol sobre Cerro Largo o un empate dejará por el camino a este último,

En caso de una victoria arachana, entonces superaría a su vencido, por lo cual tampoco habría igualdad. Además, si Nacional gana su partido ante Juventud ya no habrá final posible como tampoco si empata, pues de vencer Peñarol lo pasaría y de hacerlo Cerro Largo quedaría un punto detrás del tricolor.

Por todo esto, la conclusión es que Progreso y Plaza tienen pocas posibilidades de ganar el Clausura, lo mismo que Cerro Largo la Anual.