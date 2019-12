Las posibles cinco finales, razón de que la última fecha sea el jueves 5

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Mesa Ejecutiva de Primera División fijó en forma condicional la última fecha del Torneo Clausura para el jueves 5 de diciembre y varios clubes protestaron.

Cerro Largo incluso ha llegado a amenazar con no presentarse ante Peñarol en el Campeón del Siglo por entender que su plantel no tendrá tiempo para trabajar y entrenar, ya que debe viajar el miércoles a Montevideo, cuando ya se había desplazado el viernes pasado horas antes de que se suspendiera la actividad por el paro decretado por la gremial de árbitros.

También Plaza Colonia y River Plate han alzado su voz, en sus casos porque juegan en horarios diferentes a equipos que pelean, junto a ellos, por ciertos objetivos. En el caso de los colonienses, aún tienen chance de ganar el Clausura y los darseneros de clasificar a la Copa Sudamericana.

Todos dicen, con buen criterio, que jugar entre semana y a la tarde en algunos casos la última fecha no es lo ideal, pues justo cuando se define todo se le restará público al espectáculo. Entonces, ¿Por qué no se juega el fin de semana?

Punto 1 El cambio de Juventud

Ante la ventana que se le abrió a Juventud producto del paro arbitral, procedió a cambiar el escenario para enfrentar a Nacional y fijar el Centenario en detrimento del Parque Artigas, donde se iba a jugar inicialmente el partido.

Esto fue clave, porque el Centenario no se puede utilizar sábado ni domingo producto de una movida joven que se efectuará en el Parque Batlle. Y acá surge una interrogante más: ¿por qué no se le informó a Juventud que el Centenario no estaba habilitado para el fin de semana? Error de la Mesa Ejecutiva (la misma que en principio se negó al cambio propuesto ya la semana anterior por Juventud por decir que hubo desprolijidades) del cual luego fue rehén para tener que fijar el jueves.

Punto 2 Las eventuales cinco finales

Dado lo apretadas que son las diferencias tanto en la tabla del Clausura como en la de la Anual, cabe la posibilidad de que haya hasta cinco finales.

Habrá empate en el primer lugar del Clausura, que debería definirse a partido único, si ocurre lo siguiente:

* Que ganen tanto Nacional como Peñarol

* Que gane Plaza Colonia, no lo haga Progreso, pierda uno de los grandes y empate el otro.

Habrá igualdad en el primer lugar de la Anual, también definiéndose a partido único, si:

* Pierde Nacional y empata Peñarol

* Pierde Nacional y gana Cerro Largo (a Peñarol).

Si se hace un cruzamiento de resultados, la única forma posible de que haya cinco finales es que Plaza Colonia termine primero e igualado con Peñarol en 32 unidades. Entonces, colonienses y aurinegros deberían definir el Clausura, pero a su vez estos últimos quedarían igualados en la Anual con Nacional (72 puntos), por lo cual también deberían definir al vencedor de la tabla acumulada. Ese sería el segundo juego.

De ganar Plaza la final por el Clausura y Nacional la de la Anual, el tercer partido sería la semifinal del Uruguayo entre los campeones del Apertura (Peñarol) y Clausura (Plaza), esperando los tricolores como ganadores de la Anual ya instalados en la final, la cual se definirá en dos juegos. Allí se completarían los cinco partidos.

punto 3 Primera final, el lunes

Las fechas no abundan porque el domingo 22 de diciembre es el último día que se puede jugar, ya que luego comienza la licencia obligatoria de los futbolistas. Es por esto que la Mesa Ejecutiva debe prever, por mínima que sea, la posibilidad de que haya hasta cinco finales.

En base a esto es que ya esbozó la idea de que el primer partido definitorio sea el lunes 9. Como debe haber al menos 48 horas entre un partido y otro es que no se puede jugar sábado ni domingo.

Claro, también está la posibilidad de que todo se liquide esta misma semana en caso de que Peñarol gane y no lo haga Nacional, porque en ese caso el aurinegro se adjudicaría el Clausura y la Anual y, como además ganó el Apertura, sería automáticamente campeón uruguayo.

Cerro Largo planteó la alternativa de que su partido con Peñarol fuera trasladado al menos hasta el viernes y esa es a esta hora la única posibilidad latente, que toda la fecha se juegue ese día. No cambiaría mucho el panorama en cuanto a la concurrencia y a los horarios de los partidos, pero sí serían horas que a los planteles les daría beneficios deportivos, como recuperar a algún futbolista que no está al 100%.

La otra posibilidad es que Juventud-Nacional no se juegue en el Centenario, sino en un estadio del interior (no hay más disponibles para jugar por la noche en Montevideo, porque a las 17.00 Wanderers jugará ante Cerro en el Viera y Defensor Sporting lo hará 20.30 frente a Progreso en el Franzini) o que se le fije otro escenario para jugar por la tarde y allí sí todos los encuentros serían a las 17.00.

Sin embargo, Juventud difícilmente acepte esto porque precisamente la razón que esbozó para jugar en el Centenario es que se espera una muy buena concurrencia, lo cual le redundaría en un beneficio económico importante, algo que no obtendría en un escenario menor.