Decurnex: "Lo del sábado no fue un hecho aislado, fue la gota que desbordó el vaso"

El presidente de Nacional, José Decurnex, redobló la apuesta por un cambio radical en toda la estructura arbitral del fútbol uruguayo porque sigue creyendo que lo que ocurrió el sábado en el Parque Capurro fue “la gota que desbordó el vaso” y lo hace “insostenible” para la institución que preside.

Decurnex dijo que “es difícil de creer es que todas las equivocaciones siempre sean para un mismo lado y sobre todo cuando son en un mismo partido” y subrayó que Nacional ha constatado una serie de incidentes y hechos, con estadísticas, que revelan que el mal arbitraje en el partido ante Fénix no fue un hecho aislado.

En diálogo con El Diario del Lunes (Canal 4), Decurnex sostuvo con firmeza: “No bajamos ningún cambio. Hice una declaración después del partido, con la calma que ameritaba, con las pulsaciones que uno tiene después de un partido, pero sigo pensando exactamente lo mismo. Esto no es un hecho aislado, no es algo que pasó el sábado. Esto es algo que Nacional viene observando con profunda preocupación, que comienza tal vez como lo más notorio en la final del año pasado, pero se han sucedido varios incidentes y varios hechos, como en la Supercopa y en otros partidos y creo que lo del sábado fue la gota que desbordó el vaso y que lo hace insostenible para Nacional”.

El titular de los tricolores defendió su análisis de las actuaciones arbitrales con números. “Nosotros hacemos seguimientos de todos los partidos y de todas las estadísticas. Los invito a revisar a algunos números, Nacional en el Campeonato Apertura tiene una amarilla de cada tres fouls. Analicen a los demás equipos, están por encima del doble de eso”.

Aunque remarcó que no quiere hablar de “una tendencia”, Decurnex precisó: “lo que constato son hechos y a los mismos me remito. Lo que es difícil de creer es que todas las equivocaciones siempre son para un mismo lado y sobre todo cuando son en un mismo partido. No me arrepiento de las cosas que dije porque las pienso y porque creo que han sido así con hechos que hemos constatado. No es un hecho aislado y Nacional no puede dejar pasar esta situación”.

Para el principal dirigente de los tricolores hoy “hay una deficiencia en el arbitraje en Uruguay. Es clarísimo. Y esa es la razón fundamental por la cual Nacional está pidiendo una reestructura profunda en el tema arbitral”.