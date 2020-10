Decurnex sobre Munúa: "Todavía no hay una decisión tomada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Decurnex, presidente de Nacional, resaltó que la dirigencia todavía no tomó una resolución sobre el cese de Gustavo Munúa, pero que esta tarde, luego del profundo análisis que se está haciendo sobre el "mundo deportivo" del tricolor se anunciarán las decisiones.

El principal directivo tricolor hizo especial hincapié en el hecho de que la primera reunión de la jornada entre la directiva no arrojó un resultado final porque es necesario tomar distancia y evaluar todo de manera más fresca. "No tenemos una decisión tomada. Nosotros estamos evaluando todo el tema deportivo y vamos a seguir ahora en la tarde. Así que todavía no hay ninguna decisión de lo que va a hacer Nacional", dijo.

En diálogo con Telemundo 12, Decurnex profundizó su respuesta al señalar: "Estamos trabajando. Nos tomamos un tiempito para hacer un análisis de varios temas y, seguramente, en la tarde vamos a tener una decisión al respecto".

Por ahora, según el presidente albo, "no hay ningún nombre. Trabajamos por ahora en este momento importante". Añadió que "al final del día veremos cuáles son las decisiones que vamos a anunciar".

Sin perjuicio de ello, declaró: "Yo miro para atrás y trato de aprender de los errores, en el mundo deportivo de nacional hay mucho para analizar, somos muy autocríticos y creo que eso es una gran virtud de esta directiva. Hoy no quisimos tomar una decisión en caliente y apresurarnos".

También indicó que le gusta mirar la otra cara de la moneda y que lo positivo es que "Nacional está primero en la tabla Anual, primero en su serie en la Copa Libertadores y hay que mirar para adelante para asegurarse que seguimos en este trayecto. Si uno analiza los campeonatos uruguayos, por los siete de los últimos diez los definió el que salió campeón de la Tabla Anual y estamos en la Copa Libertadores con posibilidades de entrar en el bombo de los primeros lo que te daría una ventaja en octavos, aunque nadie te regala nada. Nacional está muy bien posicionado como para terminar el año como todos los hinchas queremos".