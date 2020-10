Alejandro Cappuccio, técnico de Rentistas: “Si me llama Nacional, me cambia la vida”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro Cappuccio es el hombre del momento en el fútbol uruguayo. El entrenador campeón del Torneo Apertura 2020 con Rentistas fue uno de los grandes responsables de un título histórico para los Bichos Colorados y ahora su nombre suena para hacerse cargo de Nacional.

El gran triunfo de los rojos frente a los tricolores derivó en la salida de Gustavo Munúa al frente del equipo tricolor que ahora deberá buscar un sustituto para lo que resta de la temporada y también para encarar los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Si me llama Nacional, me cambia la vida, como a cualquier ciudadano. Lamentablemente los técnicos somos descartables, eso no me preocupa. Me preparé toda mi vida para cumplir sueños y este es uno de ellos", le dijo Alejandro Cappuccio al programa “100% Deporte” (Sport 890).

El director técnico que había logrado el ascenso en la temporada 2019 con el Bicho Colorado aclaró que "por ahora es cuestión de redes sociales porque no he tenido ningún contacto con Nacional. Con José Decurnex fuimos campeones en el 97 en Nacional Universitario, pero hace años que no tengo contacto con él".

Respecto a lo que fue la final del Torneo Apertura 2020 que Rentistas le ganó a Nacional por 1 a 0 en el Estadio Centenario, el técnico ganador opinó que “tuvimos un partido durísimo, fuimos superados en el primer tiempo y pudimos emparejar en el segundo tiempo. Si no hubiera sido una final no podían jugar Romero y Ergas. Tuvimos que repartir los minutos en cancha. En la charla técnica le dije a los jugadores que el que recibiera amarilla lo sacaba".

Por otra parte, Alejandro Cappuccio habló acerca de la actuación de Alexis Rolín, la figura de Rentistas y del encuentro: “Ayer fue un animal, tiene el mejor pase filtrado, es respetado por compañero, árbitros y rivales".