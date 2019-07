Darwin ganó en confianza y vive un momento soñado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con 17 años sufrió una rotura de ligamentos cruzados y fue operado. Se recuperó, volvió, debutó en Primera División con el club de sus amores y otra vez debió pasar por el quirófano.

Darwin Núñez estuvo a punto de regresar a su Artigas natal poco tiempo después de cumplir la mayoría de edad para dejar de jugar al fútbol.

¿La razón? El 2 de febrero de 2017, el delantero fue operado de esa rotura de ligamentos cruzados. Volvió en noviembre y en diciembre fue intervenido en la rótula de la misma rodilla.

La desesperación casi le gana a la razón, pero el apoyo de su familia, los amigos y los compañeros de equipo fue tan importante como imprescindible para que Darwin no dejara de perseguir el sueño de convertirse en jugador profesional.

“La pasé muy mal y de verdad quería dejar de jugar. No aguantaba. Quería volverme a Artigas a estar con mi familia. Pero tuve mucha gente importante que me apoyó y me alentó siempre a continuar, a darle para adelante y acá estoy”, le contó a Ovación Darwin Núñez el día después de convertir su primer hattrick con la camiseta de Peñarol desde que ascendió a Primera División.

Y las emociones no descansaron: 14 horas después de brillar en la goleada aurinegra frente a Boston River en el Campeón del Siglo, el delantero se sumó a los entrenamientos de la selección uruguaya que se apronta en el Complejo Celeste para los Juegos Panamericanos de Lima.

Desayuno y conversación mediante con sus compañeros del plantel que irá a Perú a defender el oro conquistado en Toronto 2015, los jugadores fueron al gimnasio y después trabajaron en la cancha techada de césped sintético.

Ese trayecto del gimnasio a la cancha fue especial para Darwin porque lo hizo junto al maestro Oscar Washington Tabárez.

El técnico de la selección mayor de Uruguay le reafirmó su apoyo al jugador de Peñarol y lo felicitó por todo lo que está viviendo: “Me dijo que en el Sudamericano no había podido hacer goles, pero que ahora me ve con más confianza”, contó Darwin, antes de agregar que “el maestro me remarcó que me veía haciendo más diagonales en ataque y que en el gol en el que Brian me dio la asistencia me vio con el cuerpo bien perfilado para patear, y que siga así”.

Y para llegar a este momento, muchas cosas pasaron en la vida de Núñez a nivel deportivo. “En el Sudamericano las iba a pelear todas, tuve oportunidades de hacer goles, pero no pude concretarlas. Nunca bajé los brazos y seguí trabajando para poder superarme, por eso estoy muy feliz con este momento, pero soy consciente de que tengo mucho para mejorar”, dijo.

La situación de Darwin estuvo en el tapete la semana pasada debido a su convocatoria a la selección y un supuesto pedido de Peñarol que aún no e confirmó: “Es una situación difícil y los dirigentes serán los que decidan. Yo siempre dije que es hermoso jugar en la selección, representar al país y vestir esta camiseta, pero Peñarol es el club que amo y me dio todo. Yo quiero estar en los dos lados”.

Darwin Núñez tras el entrenamiento de hoy en la selección uruguaya. Foto: Francisco Flores.

El “Lolo” le tenía fe, pero se quedó corto

Darwin Núñez se convirtió el domingo en el primer jugador en anotar un hattrick en el Campeón del Siglo después de hacerle tres a Boston River en la primera fecha del Torneo Intermedio.

“No me esperaba hacer tres goles, de verdad. Antes del partido estuve hablando con el ‘Lolo’ (Fabián Estoyanoff) y me dijo que iba a hacer dos goles. Ya cuando hice el primero me quedé recontento, pero después de hacer el tercero no lo podía creer. Estaba muy feliz”, le contó el delantero a Ovación.

“Tuve un pasado muy feo, me pasaron muchas cosas y pensé en dejar de jugar. Después no podía hacer goles, pero con la ayuda de mucha gente salí adelante y por suerte se me están dando las cosas y lo estoy disfrutando”, dijo el delantero de 20 años que el domingo fue titular en Peñarol y no desaprovechó la oportunidad.

Por último, el futbolista aurinegro remarcó que “estoy muy contento por este momento que estoy viviendo, porque es muy lindo poder representar a tu país. La meta ahora es prepararnos de la mejor manera para los Juegos Panamericanos y llegar bien para poder pelear por la medalla de oro”.