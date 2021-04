Cristian "Cebolla" Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de Plaza Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la jornada de este martes, Plaza Colonia presentó a sus incorporaciones de cara a la temporada 2021 y entre ellos estuvo presente Cristian "Cebolla" Rodríguez, la flamante alta del equipo de Eduardo Espinel.

Junto al experimentado mediocampista, también fueron presentadas dos de las otras tres incorporaciones del club ya que dijeron presente Gonzalo Camargo y Nicolás Albarracín. Emilio Zeballos, otra de las incorporaciones del "patablanca", no estuvo presente pero se sumará próximamente al plantel.

En esta oportunidad Plaza Colonia no solo aprovechó la oportunidad para presentar a sus altas, también destacó a juveniles de Tercera División que fueron ascendidos a la Primera (Rodrigo Pérez, Martín Jourdan, Agustín Pérez y Joaquín Wigman), así como presentar la nueva camiseta para la temporada 2021.

En conferencia de prensa el "Cebolla" expresó: "Fue una decisión que tomé junto a la familia porque todos saben que soy de Juan Lacaze, me queda cerquita. Con el 'Chiqui' (Roberto García) ya lo veníamos manejando que siempre bromeaba y quería que viniera a Plaza.

"Tuve un momento complicado con mi salida de Peñarol que todos saben que no fue lo mejor ni lo que quería, pero ahora es un nuevo camino. Soy muy agradecido a quienes me abrieron las puertas. Me tocó estar acá en el baby futbol y los quiero felicitar por el trabajo, así como también a los gurises de Tercera", agregó.

"Me sumé hoy (martes) al plantel, estoy para ayudar a mis compañeros y colaborar donde sea necesario. La idea es jugar todos los partidos y competir contra todos los equipos", manifestó.

Respecto a cómo llega aseguró: "Tengo que trabajar en lo físico porque después de mi salida estuve descansando la mente y recién hoy pude ir a entrenar, queda mucho trabajo por delante, estoy para ayudar en todo lo que sea necesario".