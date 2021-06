"No puedo creer que lo hayan anulado": la reacción del exárbitro Javier Castrilli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Mal anulado el gol de Suárez... ya empezamos..", publicó Javier Castrilli en su cuenta de Twitter, aunque rápidamente corrigió en otro posteo: "perdón de Rodríguez". Esa fue la primera reacción del exárbitro argentino ante la polémica que se registró el Uruguay-Paraguay alrededor del gol que no validaron al "Cabecita" por supuesta posición adelantada.

...perdón de Rodriguez... — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 3, 2021

La de Castrilli fue una de las muestras que disconformidad de esa jugada a la que luego se le sumaron otras voces como la del maestro Tabárez o incluso el propio Godín que definió como "vergüenza" lo ocurrido en el Centenario.

De todas maneras no fue la única reacción del árbitro que, entre otros, estuvo en la Copa América 1995 y el Mundial de Francia 1998 ya que también afirmó: "No hago más que repetir el gol de Rodriguez y no puedo creer que lo hayan anulado... Tremendo".

A su vez, también apuntó hacia el árbitro Nicolás Gallo quien estaba a cargo del VAR: "Es decir... si te anula algo tan claro... Nicolás Gallo (VAR) pasa a ser nada confiable..."