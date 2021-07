Copa Sudamericana: Nacional-Peñarol y los detalles de todos los partidos de la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Copa Sudamericana retoma su actividad con los juegos de ida de los octavos de final. 16 equipos se medirán buscando sacar ventaja de cara a los choque de la próxima semana y hay un duelo que destaca por encima del resto: Nacional-Peñarol.

El duelo entre tricolores y aurinegros no solo despierta interés en Uruguay, también lo hace en el resto de América teniendo en cuenta que no todas las ediciones cuentan con los principales clásicos de los países.

MIRA TAMBIÉN Néstor Pitana será el encargado de arbitrar el primer clásico Nacional-Peñarol

Más allá del encuentro entre rivales uruguayos, no será el único duelo y de hecho habrá siete choques más con equipos interesantes y que buscarán pegar primero.

Así será la semana de la Copa Sudamericana:

MARTES 13 DE JULIO



- Liga de Quito vs. Gremio (19.15) / Directv (613 y 1613)

- América de Cali vs. Athletico Paranaense (21.30) / Directv (613 y 1613)



MIÉRCOLES 14 DE JULIO



- Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí (19.15) / ESPN 3

- Junior vs. Libertad (21.30) / ESPN 3

- Independiente del Valle vs. Bragantino (21.30) / Directv (613 y 1613)



JUEVES 15 DE JULIO



- Santos vs. Independiente (19.15) / ESPN

- Nacional vs. Peñarol (21.30) / ESPN

- Táchira vs. Rosario Central (21.30) / Directv (613 y 1613)