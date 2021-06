Copa América: Uruguay ante Chile carga con todo y jugará con dos armadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de la hora 18:00, Uruguay sale a escena por segunda vez en la Copa América de Brasil 2021 en el duelo contra Chile, que se jugará en el Estadio Arena Pantanal de Cuiabá.

Las principales novedades que ocurrieron en el entrenamiento de ayer a la tarde de la selección uruguaya en el complejo deportivo del Cuiabá Esporte Club (en las afueras de la ciudad) fueron las inclusiones en el equipo titular de Giorgian De Arrascaeta y Matías Vecino en lugar de Rodrigo Bentancur y de Lucas Torreira.

En general, el equipo que para el maestro Óscar Tabárez en la previa a los partidos es el que termina jugando, por lo que solo resta la confirmación de la oncena hoy.



Por ende, Uruguay jugará con Fernando Muslera en el arco; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín y Matías Viña en la retaguardia; Matías Vecino, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz y Giorgian de Arrascaeta en el mediocampo junto a Edinson Cavani y Luis Suárez en la ofensiva.



Todo hace indicar que Uruguay se pararía con un rombo en la mitad de la cancha, con Vecino de tapón, Valverde a la derecha, De la Cruz por la izquierda y De Arrascaeta como armador, aunque Tabárez también podría colocar el habitual 4-4-2 aunque para concretarlo debería poner al jugador del Flamengo o al de River Plate fuera de puesto, a pierna cambiada por derecha.



Está claro que lo que busca el seleccionador de la Celeste es poner más jugadores con características de creación en la mitad de la cancha, para buscar revertir los malos antecedentes de creación de los últimos partidos, donde Uruguay falló.

La selección uruguaya no solo hace cuatro partidos que no logra hacer goles, sino que lo más preocupante es que no genera siquiera situaciones de riesgo contra los adversarios, en un tema que se viene hablando mucho en los últimos días, incluso con los protagonistas.



El cambio de Vecino por Torreira es predecible, considerando que para Tabárez el exjugador de Nacional es el titular por lo general y que tuvo un buen ingreso en el último partido contra Argentina. Torreira, en tanto, tuvo un rendimiento aceptable contra la albiceleste, pero jugó algo desordenado y falló en algunas entregas a sus compañeros.



La tabla del Grupo A de la Copa América marca que Chile y Argentina son los líderes con cuatro puntos, Paraguay tiene tres por su triunfo contra Bolivia, mientras que los del altiplano y Uruguay están últimos sin unidades, aunque la Celeste ya tuvo fecha libre.



La selección conducida por Martín Lasarte empató contra Argentina y le ganó por la mínima a Bolivia hasta llegar al partido de hoy con polémica incluida tras confirmarse que jugadores rompieron la burbuja sanitaria al dejar entrar a un peluquero, y trascendidos en medios chilenos que hablan de otras cuestiones más graves, aunque fueron desmentidos por el propio Lasarte anoche en conferencia de prensa.

Pensando en la clasificación, el partido de esta tarde es sumamente importante para la Celeste, más considerando un posible escenario para evitar a Brasil en cuartos de final.



Hay que tener en cuenta que el partido se jugará a la hora 17:00 de Cuiabá (una hora menos que en Uruguay) y que se pronostica una temperatura que rondará los 34 grados.