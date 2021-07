Copa América: las preguntas que dejó la eliminación de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue una nueva desilusión de Uruguay en la Copa América, que desde 2011 —año en que salió campeón— no consigue superar los cuartos de final del certamen. Es cierto que el equipo fue de menos a más y que en algún momento del partido ante Colombia mereció llegar al gol, pero no lo hizo y en los penales (o en las manos de David Ospina) quedaron los sueños de conseguir el título 16.

Sin embargo, también es verdad que en general la Celeste no hizo un buen torneo. Nunca dejó la sensación de ser un equipo sólido y lejos estuvo de ser aquel conjunto que hasta el Mundial de Rusia 2018 incluido —en el que terminó quinto— tenía un ataque aterrador.

Uruguay dejó muchas dudas a lo largo de todo el torneo, las mismas que había provocado su participación hasta el momento en las Eliminatorias. Pero el partido ante Colombia y la eliminación sufrida generó algunas preguntas más frescas:

- ¿Por qué salió Federico Valverde?

Uruguay había jugado un primer tiempo chato, sin mayor desgaste, lo que pareció ser una estrategia para administrar las energías. El inicio del segundo tiempo ilusionó, porque el equipo fue más vertical liderado por el cambio de velocidad que le imprimió Federico Valverde. Sin embargo, poco después que Tabárez refrescara el ataque al poner a Facundo Torres por Giorgian De Arrascaeta, mandó como segunda variante el ingreso de Martín Cáceres (defensa) por Valverde. La consecuencia fue que el equipo perdió el envión, claridad y le dio aire a Colombia.

- ¿Por qué Tabárez se guardó tres cambios?

Muchos jugadores habían hecho un gran esfuerzo y se notaba que ya no tenían energías. El ingreso de Cáceres al lateral derecho provocó el pasaje de Nahitan Nández (de gran despliegue una vez más) al medio de la cancha. Él, Vecino, Bentancur y Viña, por ejemplo, estaban fundidos. Sin embargo el técnico los mantuvo en cancha y se quedó con tres variantes para hacer.

- ¿Por qué pateó un penal José María Giménez?

La verdad es que nadie de los que este cronista consultó recuerda haber visto jamás a José María Giménez ejecutando un penal. Sin embargo, fue el segundo en hacerlo en la tanda decisiva. Y lo falló. Esto no es una crítica a Giménez, pues seguramente él pidió para ejecutarlo, pero no pareció el más indicado. Bentancur, Nández y Vecino no lo hicieron y allí entonces se entiende menos la razón de que hayan disputado los 90 minutos, porque si se mantuvieron en cancha con el agotamiento que tenían bien podría entenderse que era porque lanzarían penales. Tampoco ejecutó Martín Cáceres, autor del penal decisivo para ganarle a Argentina en cuartos de final en 2011.

- ¿Fue el final del camino para varios de los históricos?

- Seguro que sí al menos para la Copa América. Diego Godín, Martín Cáceres, Edinson Cavani y Luis Suárez, cuatro de los sobrevivientes de aquel plantel campeón de América en 2011, ya no estarán para 2024. Todos finalizarán su camino celeste como máximo en la Copa del Mundo Catar 2022. Fernando Muslera por su condición de arquero y Sebastián Coates por su edad (30 años), los otros dos del plantel de la 15, quizás sí tengan una nueva oportunidad.

- ¿Por qué cuesta tanto generarle el juego que precisan Suárez y Cavani?

La cuestión aquí pasa por entender que ninguno tiene ya 25 años. Se ha insistido en estos partidos en tirarles pelotas largas para que resuelvan como solían hacerlo, pero ya no están en condiciones para eso. Los años han pasado (tienen 34) y ellos deben quemar sus energías en posicionarse en el área para que los ubiquen allí y no correr detrás del balón para dominarlo y luego ganar los mano a mano. La mayor virtud del "Pistolero" es hacerse el espacio para definir y la del "Matador" definir de primera. Los que deben comprenderlo son sus compañeros.

- ¿Uruguay puede clasificar a Catar jugando como hasta ahora?

- Y sí, se puede porque a decir verdad tampoco las demás selecciones (exceptuando Brasil) han mostrado un gran nivel tanto en Eliminatorias como en Copa América, pero el nivel futbolístico de la Celeste no es bueno. Lo que dejó el partido ante Colombia fue la certeza de que mejorando solo un poco, sobre todo en cuanto a la definición de las jugadas, el panorama cambia. Uruguay sintió muchísimo el bajo nivel de juego de Luis Suárez, de los jugadores de menor rendimiento que tuvo el equipo.