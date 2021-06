Copa América 2021: cruces, fecha y horarios de todos los partidos de cuartos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ya están establecidos las llaves para los cuartos de final de la Copa América 2021 y se conocen todos los detalles: cruces, horarios y sedes.

La Celeste iniciará su camino en los playoffs contra Colombia y sabiendo que en semifinales, si avanza, se cruzará contra el ganador de Argentina-Ecuador.

¿Y Brasil? Quedó del otro lado del cuadro por lo que recién se lo podría cruzar en una eventual final.

Todos los detalles:

Cuartos de final:



- Viernes 2 de julio: Perú vs. Paraguay (Hora 18, Goiania)

​- Viernes 2 de julio: Brasil vs. Chile (Hora 21, Río de Janeiro)

- Sábado 3 de julio: Uruguay vs. Colombia (Hora 19, Brasilia)

- Sábado 3 de julio: Argentina vs. Ecuador (Hora 22, Goiania)



Semifinales:



- Lunes 5 de julio: Perú/Paraguay vs. Brasil/Chile (Hora 20, Río de Janeiro)

- Martes 6 de julio: Argentina/Ecuador vs. Uruguay/Colombia (Hora 22, Brasilia)



Tercer puesto:



- Viernes 9 de julio: perdedor semifinal 1 vs. perdedor semifinal 2 (Hora 21, Brasilia)



Final:



- Sábado 10 de julio: ganador semifinal 1 vs. ganador semifinal 2 (Hora 21, Río de Janeiro)​