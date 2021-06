Copa América: Colombia será el rival de Uruguay en los cuartos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay enfrentará a Colombia el sábado a la hora 19 en Brasilia por los cuartos de final de la Copa América. Así quedó estipulado luego del triunfo 1-0 sobre Paraguay que le significó ser segundo en el Grupo A, por lo cual jugará ante el equipo que fue tercero del B.

Con la clasificación a la siguiente instancia ya asegurada de antemano, el gran objetivo de Uruguay era ganar para no cruzarse con Brasil en la próxima instancia y en la siguiente, por lo que eventualmente solo aparecería en el camino celeste en la final.

Al quedar como escolta de Argentina en el grupo, Uruguay va por el lado del seleccionado albiceleste, con el que se cruzaría en semifinales si ambos consiguen superar a sus rivales en cuartos.

¿Cómo es el camino de Uruguay en la Copa América?

Para llegar a la número 16 lo próximo que debe hacer la Celeste es superar a Colombia. Allí ya se metería entre los cuatro primeros, lo que supone quedarse hasta el final del torneo, algo que Uruguay no consigue desde que ganó el certamen por última vez en 2011.



En Chile 2015 cayó eliminado en cuartos de final con el dueño de casa, en Estados Unidos 2016 no superó la fase de grupos y en Brasil 2019 quedó afuera también en cuartos frente a Perú.

Una vez instalado en semis, la definición de uno de los finalistas saldrá del duelo entre Argentina y Ecuador.

Así quedaron las llaves

Cuartos de final:

- Viernes 2 de julio: Perú vs. Paraguay (Hora 18, Goiania)

​- Viernes 2 de julio: Brasil vs. Chile (Hora 21, Río de Janeiro)

- Sábado 3 de julio: Uruguay vs. Colombia (Hora 19, Brasilia)

- Sábado 3 de julio: Argentina vs. Ecuador (Hora 22, Goiania)

Semifinales:

- Lunes 5 de julio: Perú/Paraguay vs. Brasil/Chile (Hora 20, Río de Janeiro)

- Martes 6 de julio: Argentina/Ecuador vs. Uruguay/Colombia (Hora 22, Brasilia)

Tercer puesto:

- Viernes 9 de julio: Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 (Hora 21, Brasilia)

- Sábado 10 de julio: Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 (Hora 21, Río de Janeiro)​