En la Copa América, hace 24 años que Uruguay no termina primero en su grupo

Uruguay es el favorito para quedarse con el primer lugar del Grupo C en la Copa América 2019 que se disputará del 14 de junio al 7 de julio en Brasil, pero no le va a ser fácil lograrlo. En este caso, además de los rivales, juega la historia: en este torneo, hace 24 años que la Celeste no logra terminar primero en su grupo.

Eso significa que ya son ocho ediciones consecutivas en que la selección uruguaya no pudo pasar a primera fase como líder: 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015 y la Copa América Centenario de 2016.



La última vez que Uruguay fue primero en su grupo, fue en 1995. Ese año el torneo continental se disputó en nuestro país y la Celeste, dirigida en ese momento por el fallecido Héctor "Pichón" Núñez, se quedó con el Grupo A al obtener siete puntos, producto de victorias 4-1 ante Venezuela, 1-0 ante Paraguay y un empate 1-1 con México. Ese año, la selección uruguaya se consagró campeona.



Luego de esa Copa América, Uruguay quedó eliminada en fase de grupos en dos ediciones (1997 y 2016), se clasificó como una de las mejores terceras en cinco (1999, 2001, 2004, 2007 y 2015) y como segunda en una (2011).