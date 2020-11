La confesión de Quique Setién: "Gestionar a Messi no es fácil" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quique Setién, el extécnico del FC Barcelona y protagonista de la debacle en Champions League ante el Bayern Múnich, en un diálogo con Vicente del Bosque para El País de Madrid, confesó que en el equipo blaugrana no pudo ser él mismo y que no supo gestionar el día a día con Lionel Messi. "Tiene otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan. Ves cosas que no te esperas".

"Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones"

Al ahondar en ese aspecto, Setién sostuvo: "Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira… Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador".

El entrenador que está disfrutando de su casa y el mar y que por ahora no tiene muchas ganas de volver a trabajar profundizó sobre su trabajo en el Barcelona y la relación con Messi. "Es el club y los aficionados. Son a los que debes el mayor respeto y tienes que hacer lo más conveniente para la entidad. Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. Este jugador, como otros a su alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos, ganándolo todo".

"¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado…".

"He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás", añadió Setién.

"Creo que Messi es el mejor de todos los tiempos", responde Setién. Y agrega: "Realmente, la exigencia tan bestial que hoy existe en el fútbol le ha imbuido a él y a otros muchos que necesitan vencer permanentemente. Pero, claro, para ganar tú no puedes utilizar todo. Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado…".

"Seguramente, a su manera, es generoso. El problema es que la perspectiva desde dentro a veces te engaña"

"Seguramente, a su manera, es generoso. El problema es que la perspectiva desde dentro a veces te engaña. La realidad que ellos viven no es la realidad que vivimos los demás. Para ellos, y para mucha gente, lo único que importa es ganar y todo lo demás no vale. Hasta que no dejas el fútbol y no pasan unos años, no ves con claridad la realidad de la vida. Estás metido en lo tuyo, te retroalimentas del mismo grupo siempre y son situaciones difíciles para ellos. Son chavales a los que damos todo”.