López: "La decisión de concentrar o no a Gargano la vamos a tomar a último momento"

"Como hincha viví muchos clásicos. Ahora es distinto: hay que planificar, decidir. Es una semana muy linda, ya que podemos ser campeones del Torneo Clausura. Tenemos que estar muy concentrados. Cambió todo con el triunfo de Boston River (ante Nacional). El trabajo va a ser el mismo de siempre. Es una semana muy linda", señaló Diego López este miércoles en 100% Deporte (Sport 890).

"El del sábado es un partido especial, donde nos jugamos mucho. Se van a tomar las precauciones necesarias, vamos a tomar todo en cuenta para armar el equipo", añadió.

"No se va a jugar al empate. Los dos equipos nos jugamos mucho. Peñarol siempre empieza perdiendo dos puntos, porque la exigencia acá siempre es ganar. Hay que meter, pero también hay que jugar. Vamos a salir a ganar", puntualizó.

El "Memo" no quiso referirse al equipo que pondrá ante el tricolor, pero sí se refirió a situaciones puntuales:

Walter Gargano

"Sería bueno tenerlo. Fue muy bueno verlo en cancha aunque el piso no estaba muy bien (en referencia al partido de Tercera en Las Acacias). La idea no era exigirlo. La decisión de concentrar o no a Gargano la vamos a tomar a último momento".

Fabricio Formiliano

"No paró nunca de entrenar. Yo no creo que haya problemas para que esté. Él no se operó porque quiere jugar el clásico. Seguramente esté en el equipo".

Lucas Viatri

"Para nosotros es un jugador muy importante. Vamos a ver hoy cómo está. Ojalá lo podamos tener el sábado con nosotros. Él es consciente de que no lo vamos a arriesgar".

¿Busquets o Giovanni para el lateral?

"Ezequiel tiene mucha personalidad para tener 17 años. Tanto él como González son dos jugadores que me gustan mucho. Giovanni ya está recuperado y pide cancha. El sábado se verá quién juega".