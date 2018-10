El "Mota" volvió y se ilusiona con el clásico

Hubo muchos que, cuando arrancó el partido, se la pedían diciéndole “Walter”, lo que sin duda marcaba la diferencia que existía entre un jugador con la experiencia de Gargano y otros que todavía están haciendo sus primeras armas en el fútbol profesional. Pero la forma de ser del volante y lo especial de la jornada hizo que todos terminaran diciéndole “Mota” y abrazando al mediocampista aurinegro al finalizar la primera parte, sabiendo que el complemento lo iba a ver desde afuera.

Es que más allá de los tres puntos que había en juego entre Peñarol y Fénix, Las Acacias se vistió de gala para la vuelta a las canchas de Walter Gargano de manera oficial. Es cierto que fue con la Tercera División y que el partido fue un martes de mañana, pero el Palco Oficial del escenario mirasol estaba de bote a bote.

Dirigentes, cuerpo técnico, ecompañeros, el Dr. Edgardo Rienzi e hinchas se hicieron presentes para ver los primeros 45’ de un partido que no será uno más; ni para los jugadores, ni para el propio Gargano, quien se volvió a vestir de aurinegro tras casi siete meses.

Aquél fatídico 21 de marzo en el Tróccoli lo sacó de las canchas por mucho tiempo y la lesión de ligamentos cruzados lo obligó a una operación que terminaron siendo dos por un accidente doméstico que lo llevó a estar un rato más afuera del campo de juego.

Lo cierto es que en la pasada jornada hizo su regreso y entregó un buen rendimiento. De menos a más, como se esperaba, pero dejando satisfecho a los hinchas y al cuerpo técnico.

El ritmo fue la faceta en la que se lo vio un tanto más flojo. Pese a que luego se soltó, comenzó el partido jugando muy cerca del círculo central y cubriendo bien a Franco Martínez, con quien compartió el doble cinco.

A medida que los minutos pasaban y que empezaba a tomar confianza, el “Mota” se transformó en eje en cada una de las pelotas que pasaba por la mitad del campo de juego. Salvo contadas excepciones, donde alternó buenas y malas, Gargano intentó tocar siempre en corto y de forma segura, por un lado para no arriesgar y por otro para seguir tomando confianza.

Los gritos de Jorge Goncalves y que bajaban de la tribuna eran una y otra vez de aliento, pero se desataron en dos acciones puntuales: una recuperación donde anticipó al rival y una jugada donde combinó con Brian Rodríguez y se mandó al ataque.

Recibió, tocó y fue a buscar. Buenos minutos de #Gargano hasta ahora pic.twitter.com/WAzihiA7rB — Pablo Cupese (@CupesePablo) 16 de octubre de 2018

El que lo viera y no supiera que está volviendo luego de una lesión de siete meses, no se daba cuenta de que Gargano atravesó más de medio año sin jugar y con dos operaciones arriba sobre todo porque, como dijo el propio jugador tras su salida de la cancha, “no me cuidé y gracias a Dios todo salió bien”

COMPAÑÍA. Atravesar un momento por el que pasó Gargano no es sencillo y lo cierto es que seguramente fue muy importante tanto el apoyo de su familia como el de sus compañero, que allí estuvieron en la pasada jornada. Salvo sus dos hijos más grandes, que estaban en la escuela, lo acompañaron sus parientes más cercanos.

Los que no faltaron tampoco fueron sus compañeros. Thiago Cardozo, Darwin Núñez, Guzmán Pereira, Ezequiel Busquets, Mathías Corujo y Agustín Canobbio fueron algunos de los jugadores que se arrimaron a Las Acacias.

CLÁSICO. Pero sin dudas hubo una presencia importante para el “Mota”, la de Diego López, al que le dedicó unas palabras y le dejó la pelota de su lado de cara al duelo contra Nacional. “Yo estoy a disposición para el clásico. La decisión es de quien está en el banco de suplentes. Si estoy, mejor; y si no, estoy tranquilo. La idea era jugar hoy y ver qué sucede en los cuatro días que quedan”, aseguró Gargano,quien dejó una puerta abierta.

Acompañado por el “Tío” Carlos Sánchez ingresa a las tribunas de Las Acacias el entrenador de Primera: Diego López pic.twitter.com/6cptq7Of6R — Pablo Cupese (@CupesePablo) 16 de octubre de 2018

El “Memo” ya había confirmado que el volante no iba a estar en el choque clásico. ¿Irá al banco? ¿Estará entre los concentrados? Aún falta. Lo cierto es que el “Mota” volvió y con ganas de decir presente.

Los minutos del "Mota" en números:

31 pases dio Walter Gargano en el partido ante Fénix. De ellos, 25 fueron correctos, mientras que los seis restantes no tuvieron a un compañero como destino.

3 ataques peligrosos de los albivioletas cortó el volante. Con su habitual marca trancó, se hizo con la pelota y salió jugando con ella ganándose los aplausos.

1 falta cometió el “Mota” durante el partido en Las Acacias. El rival se venía en ataque y el mediocampista aurinegro lo chocó de frente. La jueza sancionó infracción para la visita.

2 cambios de frente realizó el volante durante los minutos que estuvo en cancha. Era una buena oportunidad para probar su rodilla y no tuvo problemas al realizarlos.

45 minutos jugó Gargano como estaba previsto por el Cuerpo Técnico para que vaya ganando ritmo de a poco y no exigirlo.

El partido.

Más allá de la vuelta de Gargano a las canchas, Peñarol se jugaba un partido importante frente a Fénix en Las Acacias. El equipo del “Tito” Goncalves goleó 4-0 a Fénix y el “Memo” López también pudo sacar apuntes de ello. Sobre todo resaltando la actuación de Rodrigo “Loly” Piñeiro, autor de dos goles y asistente en los dos restantes. El delantero fue figura en la victoria mirasol. Adriano Freitas contuvo un penal cuando el partido todavía estaba 3-0 a favor de los mirasoles.

Peñarol formó con muchos nombres conocidos: Adriano Freitas; Facundo Vega, Damián Costa, Enzo Martínez, Fabián Píriz; Erik de los Santos, Franco Martínez, Walter Gargano, Brian Rodríguez; Rodrigo Piñeiro y Franco García. En el complemento ingresaron Emilio McEachen, Matías de los Santos y Kevin Lewis.