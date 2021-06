Claudia Umpiérrez vuelve a la actividad por la cuarta fecha del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la sanción que la marginó en el inicio del Campeonato Uruguayo, Claudia Umpiérrez volverá a la actividad este viernes en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura donde Progreso recibirá a Liverpool.

Umpiérrez será cuarto árbitro en el juego que tendrá como principal a Andrés Cunha y como asistentes a Héctor Bergalo y Julián Pérez en el Abraham Paladino.

Cabe recordar que la árbitro se vio envuelta en una polémica en las últimas semanas tras declaraciones realizadas a principio de año que llevaron a una sanción que alertó incluso al parlamento que la recibió y decidió convocar a la AUF.



Tras esta situación, Umpiérrez retornará a la actividad en la que tuvo su última participación el 21 de marzo de este año cuando fue árbitro principal del choque entre Wanderers y Progreso donde el Gaucho se impuso por 3-1.



De esta forma, podrá volver a las canchas y a su vez estar disponible para volver a arbitrar un juego a nivel del Campeonato Uruguayo.

Lista de árbitros para la cuarta fecha

VIERNES 4 DE JUNIO:



- Progreso vs. Liverpool / Andrés Cunha; Héctor Bergalo, Julián Pérez; Claudia Umpiérrez.



SÁBADO 5 DE JUNIO:



- Boston River vs. MC Torque / Javier Ferres; Pablo Llarena, Carlos Morales; Santiago Motta.



- Plaza Colonia vs. Nacional / Gustavo Tejera; Santiago Fernández, Matías Rodríguez; Nicolás Vignolo.



- Sud América vs. Cerrito / Fernando Falce; Marcelo Alonso, Sebastián Schroeder; Matías de Armas.



DOMINGO 6 DE JUNIO:



- Rentistas vs. Deportivo Maldonado / Pablo Giménez; Alberto Píriz, Ernesto Hartwig; Jonathan Fuentes.



- Cerro Largo vs. River Plate / Daniel Rodríguez; Gustavo Márquez-Lisboa, Federico Piccardo; Diego Dunajec.



- Wanderers vs. Peñarol / Yimmi Álvarez; Horacio Ferreiro, Matías Muniz; José Burgos.



LUNES 7 DE JUNIO:



- Fénix vs. Villa Española / Diego Riveiro; Agustín Berisso, Héctor Portillo; Antonio García.