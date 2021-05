Claudia Umpiérrez fue suspendida cuatro partidos, pero apelará la sanción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudia Umpiérrez fue sancionada con cuatro partidos de suspensión luego de que el Colegio de Árbitros encontrara que había méritos para castigarla por unas declaraciones al programa Polideportivo que realizó en enero pasado. La árbitra tiene previsto apelar.

El dictamen de su caso se aguardaba desde hacía un par de semanas, luego que se recomendara su suspensión por entre tres y cinco partidos a causa de lo que fue considerada una falta menor por realizar declaraciones que supuestamente criticaban los criterios técnicos para tomar algunas decisiones.

Entre tanto, desde el entorno de Umpiérrez se aclaró a Ovación algunos puntos discordantes con lo expresado por una fuente de la AUF al explicar algunos puntos sobre por qué Umpiérrez cobra 12% menos que el resto de los árbitros internacionales.

Igualdad salarial

Lo primero tiene que ver precisamente con las remuneraciones. Umpiérrez es internacional, pero en la AUF no se le paga como tal sino como árbitra de primera división, ya que entienden que solo es internacional femenina. Y es allí donde se genera la diferencia del 12%. Sin embargo, desde el entorno de la jueza se aclaró que la FIFA no discrimina por género, sino por categoría. Esto significa que no hay una franja salarial para mujeres y otra para hombres, sino para los certámenes. ¿Qué significa esto?

A modo de ejemplo, se paga menos en un Mundial femenino que en un Mundial masculino y cuando los árbitros participan de las competencias femeninas cobran el viático estipulado para ese certamen y lo mismo ocurre cuando las árbitras dirigen en un torneo masculino, por lo cual en todos los casos la remuneración es la misma para hombres y mujeres.



La FIFA, entonces, no discrimina entre hombres y mujeres, sino que el pago depende de la categoría del certamen. Por lo tanto, se entiende que tampoco debería hacerlo la AUF.

Las mujeres arbitran en torneos de hombres

La segunda puntualización pasa porque la FIFA tampoco divide entre árbitros internacionales para torneos de mujeres y torneos de hombres, sino que todos pueden arbitrar en cualquier certamen. Ya Ovación había dado el ejemplo de que la propia Umpiérrez había dirigido el Mundial Sub 17 masculino de 2019 en Brasil, pero incluso hay ejemplos más recientes.

En el partido entre Universidad Católica y Nacional por Copa Libertadores hace poco más de una semana, la brasileña Neuza Back fue la segunda asistente, mientras que su compatriota Edina Alvez fue cuarto árbitro. Incluso esta última hizo historia al ser la primera mujer en dirigir un partido del Mundial de Clubes masculino en febrero de este año.



¿Otro ejemplo? En la Libertadores 2020 la argentina Mariana De Almeida se convirtió en la primera asistente de línea en dirigir un partido de Copa Libertadores que también tuvo como protagonista a Nacional en su visita (con triunfo) a Racing.

En todos los casos citados y otros que quizás se escapen en esta crónica, se asegura que las árbitras cobraron el mismo monto que los hombres que cumplieron las mismas funciones en otros juegos similares.

El escudo internacional que Umpiérrez luce

El tercer punto de la discordia pasa por la utilización del escudo FIFA en el uniforme de Umpiérrez. Desde la AUF se anunció que no lo puede portar en los torneos locales porque ella es internacional solamente a nivel femenino. Más allá de que este punto ya fue explicado líneas arriba, también hay que puntualizar que Claudia ya está luciendo el escudo en los juegos del Campeonato Uruguayo porque hubo una resolución del Colegio de Árbitros del 15 de octubre del año pasado que expresa: "Autorízase a partir de la presente a los árbitros y asistentes utilizar su insignia internacional en el ámbito local en todas sus categorías, en la medida de que hayan aprobado los requerimientos físicos establecidos al respecto".