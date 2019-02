Con el clásico en duda, Casales presentó la renuncia a la Mesa Ejecutiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien, en principio, una cosa no tendría que ver con la otra, la decisión sorprendió. En la mañana del viernes se conoció que Jorge Casales presentó la renuncia a la presidencia de la Mesa Ejecutiva en un momento en el que hay muchas dudas respecto al fútbol uruguayo.

Por un lado todavía no se concretó la fecha del inicio del Campeonato Uruguayo y por otro la Supercopa Uruguaya se puede llegar a postergar y no disputar este fin de semana.

Según explicó el propio Casales, horas antes de que se conociera esta decisión en Sport 890, que "entendemos que la redacción del artículo habla de temporada y no de Campeonato Uruguayo y no está totalmente claro, pero de nuestra parte no está pensada la suspensión".

Ese artículo 11 establece: "A partir del año 2018 inclusive, se crea la Copa Supercopa Uruguaya, que será disputada entre el Campeón del Torneo Intermedio del año anterior y el Campeón de la Copa Uruguaya del mismo año, en un único partido de acuerdo al régimen previsto, el que se disputara en la semana anterior al comienzo de la temporada siguiente".

Teniendo en cuenta que todavía no existe la fecha del inicio del Campeonato Uruguayo, eso podría implicar que tampoco se pueda definir qué fecha es una semana antes para poder disputar la Supercopa Uruguaya.

"Quedamos en verlo en el día de hoy y que mañana no venga alguien a decirnos que el partido es antirreglamentario", aseguró Casales que horas más tarde sorprendió con su decisión.

Respecto a su la presencia de la renuncia, la misma ya estaba pactada teniendo en cuenta que será uno de los candidatos a la presidencia de Defensor Sporting, aunque la misma se terminó adelantando.