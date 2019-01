Postergado: se retrasará el comienzo del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 9 de febrero era la fecha indicada para el inicio del Campeonato Uruguayo. Mientras los clubes se preparaban para esa fecha, en la Asociación Uruguaya de Fútbol se tomó la decisión de estirar el comienzo del certamen por dos semanas más.

En el Consejo de Liga, en una votación que fue de 9 sobre 7, se definió que se pasa a una cuarto intermedio hasta el viernes 8 en el que se definirá la fecha del sorteo y el inicio del Campeonato Uruguayo.

Los equipos que votaron a favor de la postergación fueron: Juventud, Fénix, Cerro Largo, Boston River, Danubio, River Plate, Racing, Cerro y Progreso.

Aquellos que no estaban de acuerdo con postergar el torneo son los siguientes: Nacional, Peñarol, Liverpool, Defensor Sporting, Rampla Juniors, Wanderers y Plaza Colonia.

En el mismo, fueron tres los equipos que llevaron la voz cantante de una posible postergación del torneo. Estos fueron Cerro, que entendió que no debía comenzar hasta no tener nuevo presidente, y Fénix y Juventud entendiendo que se debe postergar hasta que, al menos, no se elija una fecha para llevar a cabo las elecciones en la AUF.

Esto indica que el sorteo no se realizará el próximo 4 de febrero y a su vez las fechas en las que iniciaría el Uruguayo serían el 16 y 17 de febrero postergándose así una semana respecto a lo pensado en un principio.