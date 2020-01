Cerro y Peñarol, los clubes que más deben dinero para el Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los clubes trabajan a contrarreloj para llegar al inicio de la temporada en un mes y para ello deben saldar las deudas que mantienen con sus futbolistas, así sucede con los equipos de Primera División y también con los de Segunda.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales publicó este martes la lista de deudas de los equipos que mantienen con sus jugadores, con una cifra total de 511.532 dólares adeudados.

El club con la cifra más alta es Cerro con 252.581 dólares, que deberá saldarla previo al sábado 8 de febrero que sería la fecha de inicio del Campeonato Uruguayo 2020. La cifra se divide entre 64 reclamos.

En segundo lugar está Rampla Juniors, que descendido a Segunda División contará con más tiempo para pagarle a los jugadores con los que mantiene un saldo de 134.400 dólares en el debe. Son 55 reclamos.

Tercero está Peñarol, con 59.186 dólares con una cantidad de 18 reclamos de futbolistas.

Luego están las deudas que tienen: Defensor Sporting, 32.779 dólares entre dos reclamos; Cerro Largo, 11.751 entre dos; Boston River, 10.214 entre tres; Danubio, 6.566 entre dos; y Racing, 4.055 entre cinco.

Comparado con lo que sucedía un año antes para el Campeonato Uruguayo 2019, la deuda es casi seis veces más baja. Por entonces la Mutual había informado de 22 clubes con reclamos que ascendían a 3.195.062 dólares.

De los clubes implicados ahora, hace un año tenían: Cerro US$ 324.323, Rampla US$ 153.397, Cerro Largo US$ 63.798, Racing US$ 19.180, Boston River US$ 17.070 y Peñarol US$ 15.906.