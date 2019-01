¿Cuál es la deuda de cada club con sus futbolistas?

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales divulgó este jueves la deuda total de cada uno de los clubes de Primera y Segunda División con sus futbolistas, aquellas que se deberán saldar antes de iniciar la actividad. En el caso de los equipos de la máxima categoría será en los primeros días de febrero, mientras que para los de la "B" el plazo se extiende hasta marzo.

Entre los equipos con una cifra más alta aparecen Nacional con 849.178 dólares y El Tanque Sisley con US$ 770.283, ambos superando el medio millón de dólares. Por debajo de esa línea aparecen los dos equipos de la Villa, Cerro con US$ 324.323 y Rampla US$ 153.397, aunque poco detrás está Miramar MIsiones con US$ 119.676.

Con deudas mínimas aparecen Villa Teresa (US$ 1.266), Progreso (US$ 2.531), Fénix (US$ 4.865) y Huracán (US$ 6.806).

Equipos de Primera.

Nacional US$ 849.178

Cerro US$ 324.323

Rampla US$ 153.397

Juventud US$ 74.178

Cerro Largo US$ 63.798

Racing US$ 19.180

Boston River US$ 17.070

Peñarol US$ 15.906

Torque US$ 10.160

Fénix US$ 4.865

Progreso US$ 2.531



Equipos de Segunda.

El Tanque US$ 770.283

Miramar M. US$ 119.676

Tacuarembó US$ 65.269

Villa Española US$ 47.912

Atenas US$ 56.349

Oriental US$ 33.261

Central Esp. US$ 24.364

Rentistas US$ 13.717

Sud América US$ 12.339

Huracán US$ 6.806

Villa Teresa US$ 1.266