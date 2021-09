Cavani rompió el silencio y dio su versión de los hechos sobre su ausencia en la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani rompió el silencio y habló por primera vez sobre su ausencia en la lista de convocados para esta triple fecha de Eliminatorias. El jugador estaba reservado, pero el domingo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó que el jugador había quedado desafectado.

Un día mas tarde, el entrenador Óscar Tabárez convocó a una conferencia de prensa y aseguró que "los motivos para que no venga" eran "estratégicos" y que él se hacía "responsable".

El Matador no se expresó durante toda la semana hasta este jueves en la previa al compromiso con Perú donde habló con AUFTV. El salteño quiso contar "las cosas como fueron" porque "a veces se escucha una sola campana".



"Estamos expuestos a decisiones que se toman en las organizaciones de ciertos torneos y ligas y cualquiera de las dos decisiones son perjudiciales para nosotros", expresó.



Cavani indicó que está "triste y mal" por no poder defender a la Celeste y aclaró: "Nosotros no nos hacemos ricos con la selección. Tenemos un compromiso con nosotros mismos y un compromiso moral de defender a nuestro país. La riqueza la hacemos llevando la camiseta de la selección".



"Hablé bien claro con el maestro (...) Le dije: 'Maestro, me muero por ir a la selección, pero tengo que tomar una decisión porque acá es difícil".



Si el salteño venía a Sudamérica a competir por la selección y regresaba a Inglaterra, debía cumplir una cuarentena de 10 días. El gobierno británico obliga en estos casos a todas las personas a cumplir la misma en determinados hoteles y sin la posibilidad de concurrir, por ejemplo, al gimnasio. En ese caso, Cavani hubiera perdido más días de entrenamiento y estaría aún más lejos de ponerse a punto físicamente.



"No me iba a permitir estar en ritmo y tampoco me iba a dejar estar ni para el club ni para la selección", agregó.



"Me quedé acá mascando el freno, con muchas ganas de estar ahí", lamentó Edi y mostró su confianza en el plantel celeste.



La Premier League fue la primera de las grandes ligas en emitir un comunicado para no dejar salir a sus futbolistas para jugar las Eliminatorias debido a la extensa cuarentena que deberían hacer al regreso (10 días) y la cantidad de partidos que se perderían.



Tras la participación en la Copa América, el Matador se tomó vacaciones. Uruguay quedó eliminado ante Colombia el 3 de julio y luego Cavani se instaló en el campo en su Salto natal.



Comenzó a practicar por su cuenta, pero recién regresó a los entrenamientos junto al resto del plantel del United el pasado 20 de agosto ya con el torneo empezado. Este domingo tuvo sus primeros minutos: ingresó a los 53' en el triunfo ante Wolves por la tercera fecha de la Premier League.