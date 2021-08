Tabárez: "Los motivos para que no venga Cavani son estratégicos; me hago responsable de la decisión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Óscar Tabárez habló en conferencia de prensa este lunes por la noche después del primer entrenamiento de la selección uruguaya de cara a la triple fecha de las Eliminatorias que iniciará el jueves con el enfrentamiento en Lima contra Perú a la hora 22.00 de Uruguay. En particular, se explayó al hablar de la situación de Edinson Cavani y de su desconvocatoria.

La situación de Cavani

"Las decisiones son del cuerpo técnico y de quien habla, pero nosotros necesitamos una decisión institucional, esto debe ser una decisión institucional, yo no soy el dueño del fútbol, tengo la obligación de asesorar, de aconsejar, de llamar la atención cuando las cosas no están bien, de hacer todo lo que sirva con el gobierno del fútbol donde este tipo de decisiones se tienen que tomar", comentó con claridad.

"Nosotros necesitamos una decisión institucional, esto debe ser una decisión institucional, yo no soy el dueño del fútbol" Óscar Tabárez

"Si venía Cavani era la primera posibilidad. Iba a estar a la orden en estos encuentros, donde se van a jugar tres partidos en ocho días, del 2 al 9 de septiembre, pero hay que gestionar la actividad de los futbolistas, no es fácil jugar tres partidos de Eliminatorias que tienen derivaciones en los resultados para clasificar al Mundial, es algo duro. Además esa gestión de la participaciones es porque no tenemos experiencia en esto, es la primera vez que pasa de jugar tres en ese plazo. La cuarentena que tendría que hacer post partido, sabemos cuáles son sus características, estaría en un hotel donde no puede entrenar, con comida que no son especiales, y él ahí iba a perder lo que ha ganado en cuanto al mejoramiento de su forma. Recién jugó 40’ este fin de semana y de venirse quedaría relegado a integrar el plantel que sigue compitiendo; para octubre si hacia la cuarentena prácticamente tenía que volver sin jugar y las situaciones serían peores que ahora", reflexionó.

"La segunda opción: si queda en Inglaterra, que es lo que va a suceder. De esa forma podrá trabajar junto al equipo, jugar partidos, estar con sus compañeros y en octubre, cuando se jueguen nuevas fechas por Eliminatorias, vendría mucho mejor. La decisión tendría que ser institucional. Si me preguntan a mi, qué es lo que va a pasar en octubre... no lo sé, pero se hicieron gestiones y van a continuar; puede ser que mejore la posibilidad de concurrencia a los equipos, muchos países tienen ese problema", agregó.

"¿Quiénes tienen que encargarse de las gestiones?", se preguntó Tabárez, y respondió: "La AUF, la Conmebol, la FIFA. Les diría que tendrían que participar representantes de equipos de la Premier, colaborar en la resolución del problema. Ellos están en el mismo país que el gobierno del Reino Unido. No es un asunto del entrenador ni de quién le paga el sueldo a los jugadores. No está bien escudarse en decisiones de estado para evitar desventajas deportivas o para sacar ventajas del mismo tenor. En octubre esperamos un mejor panorama, o sino nuevas decisiones referentes al problema", puntualizó.

"No es un asunto del entrenador ni de quién le paga el sueldo a los jugadores. No está bien escudarse en decisiones de estado para evitar desventajas deportivas o para sacar ventajas del mismo tenor". Óscar Tabárez

Tabárez remarcó que "los motivos para que no venga Cavani son estratégicos. Si lo hacía ahora jugaba los tres partidos, pero luego se perdía varios en su equipo y tenía la cuarentena. Iba a ser perjudicial para más adelante. Me hago responsable de la decisión"

Además, el seleccionador de la Celeste dijo que "pasó una situación con la AFA y el Aston Villa, donde llegaron a un acuerdo y los jugadores podrán estar en dos de los tres partidos; pero la cuarentena la van a hacer igual solo que la iniciarán tres días antes. Esta posibilidad la conversamos con Cavani, no le convencía esto y a mi tampoco. Tiene que hacer la cuarentena y no está dispuesto a ciertas cosas. Tampoco me corresponde a mi decir lo que va a hacer Cavani. En definitiva esos fueron los motivos, estratégicos desde lo deportivo. La convocatoria se hizo porque se vencían los plazos para hacer la lista definitiva y todavía había conversaciones entre FIFA Y Reino Unido, por ello llegamos a esta decisión. Les pido a lo que escuchen esto que lo graben y reflexionan sobre las cosas en que nos basamos para tomar esta decisión".

Los rivales

Uruguay enfrentará a Perú el jueves, luego recibirá a Bolivia el domingo a la hora 19:00 y a Ecuador el jueves 9 a partir de la hora 19:30.

Sobre los adversarios, Tabárez dijo que "cualquier partido de Eliminatorias es dificultoso, tienen un componente especial; ahora tendremos la concurrencia de público, es algo importante, no estamos en una situación como la Eliminatoria pasada. Uruguay fue la selección que vendió más entradas, hay una relación iniciada y que se mantuvo entre el público de la selección y el grupo de futbolistas. Ahora tenemos dos partidos de local y uno de visita, faltan jugadores importantes, pero lo que tenemos que hacer es llenarnos de sensaciones positivas. Los resultados dependerán de lo que hagamos en la cancha".

Y añadió que "no hay pesimismo, vamos a hacer lo que es debido y vamos a ir conscientes que la suerte nuestra va a depender de los resultados, buscaremos conseguir puntos para arrimarnos a la clasificación. Siempre hay que ver lo que pasa en la cancha y no hablar demasiado antes. Estos partidos nos cae en un momento especial, por la pandemia, por los rendimientos, la falta de gol, pero también hemos demostrado que cuando tuvimos un poco de tiempo hemos mejorado rendimientos. Para algunos es la primera vez que están (Agustín Álvarez Martínez, Federico Martínez), les dijimos que estén tranquilos, no le vamos a pedir nada diferente a lo que hacen en sus clubes y les hicimos bromas, como que miramos a sus equipos para aprender cosas; ellos estaban nerviosos como cualquier primera ocasión, acá no van a tener problemas, vamos a tener un trabajo previo en cuanto a la actitud, dos entrenamientos para eso, y después a jugar, pero toda la responsabilidad es de quien habla".

El técnico de Uruguay, a su vez manifestó que "faltan jugadores importantes. A Perú le falta el delantero que fue figura en la Copa, Lapadula... son contingencias que ocurren, lesiones, suspensiones, no nos quejamos, pero a veces nos toca dura la cosa porque vienen todas juntas... Tenemos futbolistas para afrontar estos partidos, este es el potencial que tenemos y creemos que tenemos posibilidades de conseguir lo que queremos pese a que faltan jugadores importantes".

"Tenemos futbolistas para afrontar estos partidos, este es el potencial que tenemos y creemos que tenemos posibilidades de conseguir lo que queremos pese a que faltan jugadores importantes" Óscar Tabárez

Por último, Tabárez concluyó: "¿Cuántos partidos no tuvimos a Suárez y Cavani? Y muchos de esos partidos los ganamos. Nosotros lo vamos a intentar, es un hecho que no estarán ni Cavani ni Suárez; uno por la situación ya comentada, y el otro por problemas físicos, más allá de los rumores. La sanidad hace inmediatamente un informe dirigido a la AUF y no especifican los detalles porque no son necesarios. Confío ciegamente por el conocimiento de nuestra sanidad y en las cosas que hacen. El mundo fútbol está rodeado de cosas no positivas y generan malas sensaciones, nosotros queremos generar buenas sensaciones".