Casales: "Me cuesta creer que no se pudo llegar a una solución para aplicar el VAR"

Jorge Casales, que explicó que desde la AUF se venía trabajando desde hace un mes para poder utilizar la tecnología en el fútbol uruguayo, se mostró sorprendido por el problema que se presentó a último momento y que impedirá que el VAR empiece este jueves. "Con el avance de la tecnología que hay en el mundo, me cuesta creer que no se pudo llegar a una solución", comentó el neutral de la Asociación Uruguaya.

La AUF, de manera oficial, comunicó “por problemas técnicos informados por la empresa Tenfield SA no será posible la instrumentación del Sistema VAR para los encuentros previstos por la 13 fecha del Torneo Clausura”. Casales, en diálogo con Vamos que Vamos (94.7 FM y 1050 AM), precisó que a último momento recibieron la noticia de que existían problemas técnicos.

El proyecto del VAR en el fútbol uruguayo, contó Casales, venía "siendo previsto por nosotros desde hace aproximadamente un mes. Inclusive, estaba previsto que se comenzara en una fecha anterior, pero después de determinar los partidos que se iba a aplicar la tecnología y comenzamos a afinar detalles, nos enteramos de que no se podía asegurar la posibilidad de tener el sistema con la fiabilidad que tendríamos que tener para estos casos".

Casales dijo estar sorprendido y que esto afecta "porque se trabajó para poder llegar de esa manera, tratando de acotar de la mayor manera posible el margen de error para darle la tecnología al deporte como se está aplicando en todas partes del mundo. El esfuerzo fue para hacerlo de la forma que podíamos, porque no podíamos hacerlo en todos los partidos y lo que menos esperábamos es que por un tema del lugar, en Maldonado, no llegábamos a tener la tecnología desde el punto de vista televisivo. Se nos dijo que no podíamos hacerlo, cuando el proveedor nos dice eso lisa y llanamente no nos queda otra cosa que postergarlo".

Casales explicó también que desde la AUF se trató de "buscar soluciones, cambiar fechas, que jueguen otro día, o buscar alguna otra posibilidad, pero lamentablemente no pudimos".

El dirigente de la Asociación no ocultó que ahora esperan "que para la fecha 14 pueda estar aplicándose.Se necesita un número especial de cámaras, diferente a una transmisión habitual, a determinada altura y calibración, pero se pensaba que se podía coordinar. Nos enteramos que no se podía porque resulta que no había el móvil adecuado para esa tecnología y tampoco se podía tomar otro tipo de previsión.Puedo decir que en el mundo de hoy, con el avance de la tecnología, me cuesta creer que no se pudo llegar a una solución. Estamos hablando de 130 kilómetros de Montevideo".