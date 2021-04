Carlos Rodríguez sigue esperando por un acuerdo entre Liga de Quito y Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos “Paco” Rodríguez aseguró que su posible vinculación a Peñarol no es un tema cerrado, porque el empresario Daniel Gutiérrez está haciendo “todo lo posible” para que haya acuerdo entre Liga de Quito y los aurinegros.

“ Yo estoy esperando que me den el OK las dos partes para poder ir para allá” dijo Rodríguez desde Ecuador y en diálogo telefónico con Vamos que Vamos (94.7 FM y 1.050 AM). Y añadió “esto es entre Peñarol y Liga, espero que se pongan de acuerdo para lo antes posible irme para Uruguay”.

El zaguero remarcó que por su futuro futbolístico “no me convendría quedarme acá”, debido a que viene sin ritmo. En ese sentido explicó, “somos seis zagueros y yo no vengo en ritmo. No es lo mismo entrenar que competir. Es preferible ir en préstamo a otro equipo y más a Peñarol, que es un equipo grande. Preciso poder mostrarme”.

Rodríguez aseguró que “la posibilidad está. Daniel está en negociación con los dos clubes para que se pongan de acuerdo” y dejó en claro que está centrado en que la salida sea para los carboneros. “Tuve posibilidades de ir a otro equipo, pero la prioridad la tiene Peñarol. Me quiso un equipo de Bolivia y otro de Perú pero prefiero esperar por Peñarol. No tengo plazo, estoy entrenando con los compañeros, estoy haciendo fútbol en amistosos y tengo que cumplir con el club porque tengo tres años de contrato con Liga. Yo estoy dispuesto a ir, pero lo tienen que arreglar los clubes”

Sobre las dificultades económicas que pueden existir, “Paco” fue claro: “Creo que si las tres partes hacemos un esfuerzo más se puede dar la chance. Yo necesito jugar y así que debemos ponernos de acuerdo las tres partes y hacer el máximo esfuerzo posible. No estoy acostumbrado a estar así y quiero que se solucione lo antes posible”.

Finalmente, expresó su sentimiento: “No entiendo lo que pasa, Liga me cumple con todo el sueldo, estoy entrenando pero no me utiliza. He hablado con el presidente de Liga personalmente, me dijo que algo bueno va a salir y que se va a arreglar”.