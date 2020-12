Carlos Bueno no fue autorizado a ingresar a Los Aromos para concentrar con Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Consejo directivo de Peñarol desactivó el plan de Mario Saralegui de permitirle a Carlos Bueno que concentrara en Los Aromos con todo el plantel a la espera del encuentro clásico ante Nacional por el Torneo Intermedio.

Los consejeros, según confirmaron a Ovación, consideraron inapropiada la idea del entrenador y la rechazaron de plano. De hecho, de forma inmediata avisaron a Saralegui y a la guardia de Los Aromos que estaba impedido el acceso a la concentración de toda persona ajena al plantel y a la dirigencia del equipo.

La resolución es inamovible, por lo que la idea que tenía Saralegui de contar con Bueno como forma de estimular al plantel para el partido que este domingo se disputará ante los tricolores para cerrar la fase de grupo del Torneo Intermedio no prosperó.

El técnico aurinegro había invitado este miércoles al exdelantero mediante un audio que se viralizò. El artiguense habìa señalado en Ùltimo al arco luego de la invitaciòn: "Estoy viajando a Montevideo. Me sorprendió y me puse muy feliz. Hace 11 años que no voy a Los Aromos, es una alegría tremenda y trataré de disfrutar de ese momento con los jugadores. Cuando entre al portón de Los Aromos me vendrán muchos recuerdos y me vendrán muchas emociones en el momento".

Sin embargo, su ansiado retorno al complejo aurinegro tendrá que esperar.