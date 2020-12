Carlos Bueno concentrará con el plantel de Peñarol previo al clásico a pedido de Saralegui

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Le hice una invitación a Carlos Bueno para que se venga a la concentración y esté con nosotros en el clásico. Se coordinó el hisopado", expresó Mario Saralegui en diálogo con Fútbol a lo Peñarol de Sport 890.

La sorpresa fue mayúscula, pero lo terminó confirmando el propio exjugador de Peñarol en una entrevista con Último al arco de Sport 890: "Estoy viajando a Montevideo. Me sorprendió y me puse muy feliz. Hace 11 años que no voy a Los Aromos, es una alegría tremenda y trataré de disfrutar de ese momento con los jugadores".

"Es volver a mi casa a la que hace tanto tiempo no voy. Vivir una previa clásica es muy importante y que es lo mejor que te puede pasar", agregó Carlos Bueno.

El artiguense aseguró que "mañana (por el jueves) a la mañana me hago el hisopado y si doy negativo me voy para Los Aromos con Mario. A lo mejor voy el viernes directo a concentrar o si me dan mañana el resultado, capaz que ya me sumo mañana".

Bueno aseguró que será una alegría reencontrarse con jugadores como el "Cebolla" Rodríguez con quien Mario Saralegui habló primero de hacerle la invitación.

"Cuando entre al portón de Los Aromos me vendrán muchos recuerdos y me vendrán muchas emociones en el momento, porque hace 11 años que no voy", deslizó.

"Lo tomo como aprendizaje para mi carrera como entrenador. A mi me falta mucho, estoy en la Licencia B recién, me falta mucho todavía. En cuatro o cinco años estaré recibido. Hoy estoy tranquilo, disfrutando mi vida y tratando de pasar bien y disfrutar de mis hijos y mis amigos", finalizó.