Las 8 caras nuevas de la selección uruguaya

El cuerpo técnico de la selección de Uruguay dio a conocer la nómina de 35 jugadores reservados de cara a la doble fecha de Eliminatorias en la cual la Celeste deberá enfrentar a Argentina y Bolivia y la lista tiene la particularidad de muchos nombres nuevos.

Pese a que integran un grupo de jugadores de los que se desprenderán los convocados finales, el hecho de estar en la consideración seguramente es un paso muy grande para jugadores que además son jóvenes y que pueden ser referencia también en el futuro.

De esas ocho caras nuevas, cinco son jugadores del medio local, mientras que los tres restantes juegan en el exterior, pese a que hay dos que hace muy poco tiempo salieron del fútbol uruguayo.

Sergio Rochet Nacional Sus rendimientos le valieron ganarse la titularidad en Nacional y en el conjunto albo es cada vez más importante con atajadas que han valido triunfos para los dirigidos por Jorge Giordano. Es un nombre que poco a poco ha ido cobrando fuerza y que tiene muy bien ganado el hecho de estar en la reserva de Tabárez con altas posibilidades de que también pueda ser convocado.



Edad: 27 años

Partidos jugados (2020/21): 32

Goles recibidos: 23

Participación en la selección: Disputó amistosos en la Sub 20.

Kevin Dawson Peñarol El nombre del arquero coloniense sonó más de una vez para la selección uruguaya, pero nunca se había hecho oficial hasta este momento. En las últimas temporadas ha sido de lo mejores del plantel aurinegro y también a nivel del fútbol uruguayo en general. Seguridad, muy buena reacción y acostumbrado al juego con los pies.



Edad: 27 años

Partidos jugados (2020/21): 37

Goles recibidos: 34

Participación en la selección: Formó parte del plantel Sub 15 en el Sudamericano 2007 (vicecampeón), también del Sub 17 en el Sudamericano 2009 (tercer puesto) y del Mundial 2009 (cuartos de final).



Kevin Dawson durante su pasaje por la selección Sub 15 de Uruguay. Foto: Archivo El País.

Maximiliano Falcón Colo Colo - Chile Formó parte del plantel de un Rentistas histórico que terminó ganando el Torneo Apertura 2020. Y de ese plantel fue uno de los más destacados conformando una zaga con Alexis Rolín, quien también fue convocado en la selección tras su pasaje por el "Bicho Colorado". Hoy en día defiende a un Colo Colo que tuvo un final de temporada complicado peleando la permanencia.



Edad: 23

Partidos jugados (2020/21): 32

Goles: 3

Participación en la selección: Participó en amistosos con la selección Sub 20.



Franco Pizzichillo Montevideo City Torque El volante central devenido en lateral derecho es hoy uno de los hombres más importante de Montevideo City Torque, con subidas por su sector, muy atento en la marca y como si eso fuera poco demostrando su buena pegada. Es uno de los responsables del buen momento del equipo de Marini en el Clausura y en el Uruguayo 2020.



Edad: 25 años

Partidos jugados (2020/21): 30

Goles: 2

Participación en la selección: Formó parte del plantel de la Sub 17 en el Sudamericano 2013 (cuarto puesto), con la que hizo tres goles en siete partidos y luego jugó el Mundial de la categoría (cuartos de final), donde anotó un gol en cinco encuentros. También disputó el Sudamericano Sub 20 de 2015, donde jugó dos partidos y no anotó.

Franco Pizzichillo defendiendo la camiseta de la selección Sub 20 de Uruguay. Foto: Archivo El País.

Federico Pereira Liverpool Lateral derecho o zaguero. El jugador negriazul surgió del equipo de Belvedere y se ganó la titularidad en la defensa de los hoy dirigidos por Marcelo Méndez. Con más marca que subida, pero sin desentonar cuando le toca ir al ataque, lo que también le ha dado la posibilidad de ser una pieza más en la ofensiva.



Edad: 21 años

Partidos jugados (2020/21): 31

Goles: 3

Participación en la selección: No tuvo juegos con la Celeste.

Manuel Ugarte Famalicao - Portugal En Fénix, siendo muy joven, se convirtió en un hombre muy importante dentro del plantel albivioleta, lo que demostraba que no iba a quedarse demasiado tiempo en Capurro. De hecho, ya abandonó el equipo que lo vio nacer para recalar en el fútbol portugués donde rápidamente se ganó un lugar de titular. Volante muy técnico con la pelota y efectivo al momento de la marca.



Edad: 19 años

Partidos jugados (2020/21): 28

Goles: 2

Participación en la selección: Tuvo un pasaje por la Sub 20 con la que disputó cinco partidos y además participó de la Sub 23 en el Preolímpico 2020 (tercer puesto), disputando cinco juegos y marcando un gol.

Manuel Ugarte defendiendo la camiseta de Uruguay en el Preolímpico Sub 23. Foto: Reuters.

Fernando Gorriarán Santos Laguna - México Poco a poco se ha convertido en un hombre muy importante en el mediocampo de Santos Laguna, club en el que es titular indiscutido y con el que destaca en el fútbol mexicano. Esos buenos rendimientos son los que le dieron la posibilidad de ser reservado por primera vez a la selección mayor.



Edad: 26 años

Partidos jugados (2020/21): 37

Goles: 4

Participación en la selección: Formó parte del plantel de la selección Sub 22 en los Panamericanos de Toronto 2015 (campeón) en el que jugó cuatro partidos y anotó un gol.



Fernando Gorriarán celebra su gol en los Panamericanos de Toronto con Uruguay. Foto: Archivo El País.

Facundo Torres Peñarol Es la gran joyita que tiene hoy en su plantel el elenco aurinegro. Desfachatez, velocidad y gol para un juvenil que apareció en el momento justo y que se puso el equipo al hombro en una situación complicada como la que atraviesa el conjunto dirigido por Mauricio Larriera.



Edad: 20 años

Partidos jugados (2020/21): 33

Goles: 6

Participación en la selección: Disputó amistosos con la selección Sub 15 y también el Sudamericano de 2015 (subcampeón) con cinco goles en cinco partidos, además defendió a la Sub 17 en el Sudamericano 2017 (fase de grupos) donde jugó cuatro partido y no anotó. También disputó amistosos con la Sub 20.