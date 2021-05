Los "candidatos" que nunca estuvieron en la Selección de Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todo futbolista aspira a integrar la Selección de su país, como logro profesional y a menudo también como honor de ciudadano. Con sus declaraciones reclamando un lugar entre los arqueros celestes, Sebastián Sosa expresó ese deseo, aunque es sabido que Óscar Tabárez no acepta realizar sus convocatorias a pedido del público.



A lo largo de sus dos etapas al frente del equipo nacional, el Maestro citó a alrededor de 160 jugadores, una lista que se alargará con los reservados para la Copa América. No fueron pocos, pero por supuesto son muchos más los que nunca tuvieron esa posibilidad.

Argentina está cada vez más cerca de ser el único anfitrión de la Copa América By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Argentina está cada vez más cerca de ser el único anfitrión de la Copa América

En un ambiente futbolero a veces propenso a pensar que el mejor es justo el que no está, en un país además con tres millones de directores técnicos espontáneos, las citaciones de Tabárez a lo largo del tiempo tuvieron la virtud de generar pocas polémicas. Seguramente porque los jugadores que en cierto momento lograron destaque tuvieron su oportunidad. No todos la aprovecharon o no tuvieron suerte, pero esa es otra historia.



Además, durante el proceso muchos puestos estuvieron cubiertos con titulares indiscutibles por mucho tiempo, lo que redujo las controversias a algún nombre para completar el plantel.



Sin embargo, repasando las figuras de clubes locales o extranjeros en los últimos 15 años en el fútbol uruguayo aparecen algunos hombres que podrían haber estado y sin embargo nunca fueron llamados por el técnico del seleccionado.

Estos serían los 50 jugadores reservados por Tabárez para la Copa América 2021 By Sofía Berardi MIRA TAMBIÉN Estos serían los 50 jugadores reservados por Tabárez para la Copa América 2021

Tabárez ha dicho muchas veces que no habla de los futbolistas que no están en la Selección, de manera que no se conocen las razones de las ausencias.



El título de esta nota habla de “olvidos”, pero entre comillas: aunque Tabárez no lo cuente públicamente, el proceso de selección de cualquier jugador que realiza es muy cuidadoso. El entrenador considera una larga serie de cuestiones más allá del ojo del público, que solo ve a los futbolistas en la cancha, y tampoco en todos sus partidos.



En el pasado era común convocar a algún jugador que justo en esos días había logrado relevancia, pero su presencia no aseguraba rendimiento continuo a lo largo del tiempo, además de que les faltaba entendimiento con sus nuevos compañeros del seleccionado. Tabárez ha evitado este recurso.



Por último, entre la duda entre dos potenciales integrantes del plantel, llevó ventaja el más joven, pues tiene la oportunidad de seguir progresando.



De cualquier forma, es válido recordar a jugadores que reunían al menos algunas aptitudes para ser considerados.



De todos ellos, el caso más notorio antes de Sebastián Sosa fue el de Santiago Silva, porque incluso él lo hizo notar en varias entrevistas. “Soy el uruguayo con más goles en este país, salí goleador del torneo varias veces y campeón con diferentes clubes, pero no tuve una mínima chance con la selección ni siquiera en un partido amistoso”, dijo una vez el “Tanque”.

El covid acecha: nuevos casos llevan incertidumbre a una temporada que recién comienza By Luis Prats MIRA TAMBIÉN El covid acecha: nuevos casos llevan incertidumbre a una temporada que recién comienza

Un caso similar es el de Rodrigo Mora, también exitoso goleador en Argentina. Iván Alonso tampoco fue llamado en los tiempos en que rompía redes en España o México. Más cercano en el tiempo, Santiago “Morro” García no contó con oportunidades en la mayor.



Claro que en todos estos años el ataque celeste contó con próceres como Diego Forlán, Sebastián Abreu, Luis Suárez y Edinson Cavani. Los otros quizás pudieron ser interesantes alternativas en el banco de suplentes, pero por supuesto no le hubieran quitado el lugar a aquellos.



En otros puestos tuvieron campañas meritorias Sergio Orteman, Ruben Olivera, Luis Aguiar y Tabaré Viudez, entre otros, aunque tampoco puede señalarse que eran “indiscutibles”.



Uno de los pocos casos en que hubo “pedidos” del ambiente fue el de Antonio Pacheco antes del Mundial 2010, cuando venía de grandes actuaciones en Peñarol. No se dio y de aquel equipo aurinegro fue llamado, acaso sorpresivamente, Egidio Arévalo Ríos, con los buenos resultados conocidos.

En tiempo más recientes se mencionó a Leandro Cabrera, el hoy defensa del Espanyol, sin oportunidades pese a su larga experiencia europea. También al lateral Lucas Olaza, ahora en Valladolid.



En 2021, la ausencia llamativa es la Nicolás López. Antes de algunas citaciones se manejó la posibilidad de que fuera incluido, lo cual no ocurrió. El “Diente”fue figura en seleccionados juveniles, como muchos de los celestes de estos años, pero no ha podido subir el último escalón hacia la mayor.



En el puesto de arquero al que aspira Sosa, Tabárez ha citado muy pocos. Desde 2006 jugaron solo siete: Fabián Carini, Fernando Muslera, Juan Castillo, Martín Campaña, Martín Silva, Sebastián Viera y Sebastián Conde. Y otros cuatro no llegaron a entrar: Óscar Castro, Rodrigo Muñoz, Gastón Guruceaga y Gastón Olveira. Para la próxima Copa América fueron reservados Kevin Dawson y Sergio Rochet.