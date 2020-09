Balbi y la preocupación por los árbitros: "Esperemos que no pase nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, destacó que el "inesperado" del cambio de árbitros por el positivo de COVID-19 de Anderson Daronco y los dos asistentes brasileños es "un tema delicado, que forma parte de la nueva normalidad que se aplica a la Copa Libertadores, pero esperemos que no pase nada raro".

Balbi reconoció que esta situación ha generado preocupación y que todo el entorno de este momento "preocupa". En diálogo con Vamos que Vamos (94.7 FM), el dirigente tricolor no ocultó el estado de ánimo que reina en la institución: "Preocupa los positivos de los jugadores de Racing, preocupa lo de los árbitros, lo del viaje a Venezuela, realmente preocupa todo".

Haciendo alusión a las últimas palabras del ministro de Salud Pública Daniel Salinas, el dirigente de Nacional consideró que era de esperable que "cuanto más se aumenta el riesgo existen mayores posibilidades de contagio. Ojalá que no pase nada, no seamos pájaros de mal agüero y que en estos viajes que nos tocó que no pase nada".

​Para Balbi la "Conmebol recorrió el camino lógico y los gobiernos lo permitieron, así que no nos podíamos negar. Firmamos unos contratos de adhesión a la Conmebol cuando participamos y los ingresos económicos son muy importantes. Lo que se percibe por una fase de grupo es la recaudación entera de un campeonato en Uruguay y los contratos hay que cumplirlos. Se demoró, pero se volvió haciendo las gestiones pertinentes, recorriendo el camino apropiado y si los gobiernos lo aceptaron...".

Al referirse a la forma en la que abordaron el tema, una vez que se pusieron en conocimiento de la situación, contó: "Fue una jornada movida, hemos hablado con la delegación allá, porque está muy complicado. Ojalá que no pase nada".

En lo deportivo el vicepresidente albo opinó: "El fútbol uruguayo no puede subestimar a nadie, los partidos hay que jugarlos. Seguramente la gente de Racing tiene muchas ganas de jugar al fútbol, pero Nacional viene con mayor rodaje. Ojalá que podamos aprovechar eso".

Finalmente, tras reconocer incluso que llegó a hablar con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, preocupado por este tema arbitral, también comentó que Nacional puede dar una mano a Estudiantes de Mérida. "Me llamó el presidente de Estudiantes de Mérida por el tema del técnico de ellos, Martín Brignani (no estuvo en el banco de suplentes ante Alianza Lima) para ver si lo podemos incluir en el chárter nuestro para llevarlo a Venezuela. Es argentino y está varado en Buenos Aires. Lo menos que podemos hacer y como un gesto de caballerosidad deportiva es colaborar con un equipo amigo. Salvando los resguardos sanitarios necesarios, que venga con toda la documentación, con los resultados de los hisopados, con todo lo que la Conmebol y Argentina y Uruguay demandan, daremos una mano. Capaz que le damos algún vinito en el chárter y que largue el equipo y la estrategia a utilizar (risas)"..