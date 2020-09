A sacar provecho: Nacional llega con más ritmo que Racing al partido de este jueves

Producto de la pandemia por el coronavirus, y de las diferentes situaciones sanitarias que atraviesan Argentina y Uruguay, en este regreso a la Copa Libertadores se revirtieron los papeles de lo que habitualmente sucede con los equipos uruguayos.

Es que desde el 9 de agosto Nacional viene jugando a nivel oficial por el Torneo Apertura, lleva nueve partidos, mientras que Racing, su rival de turno, no tiene competencia oficial desde marzo; ni siquiera pudo disputar partidos amistosos.

Generalmente ocurría lo contrario en febrero o marzo, ya que los clubes de Uruguay llegaban con muy poco ritmo -o incluso debutaban en la temporada con la Copa Libertadores- en tanto que en Argentina (o en otros países) ya se venían jugando varias fechas de los torneos locales.

Nacional está ante una inmejorable posibilidad de sacarle rédito a esta situación.

Los tricolores están con ritmo, en rodaje y afianzados como equipo. De hecho, Gustavo Munúa ha podido probar variantes hasta llegar al presente de su plantel, donde hay varios jugadores de la oncena que se dicen de memoria.

Esto es solamente un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora del análisis, pero hay varios más, como por ejemplo la jerarquía de los futbolistas de Racing o que el partido se juega en el Cilindro de Avellaneda.

El equipo argentino cuenta con un entrenador moderno como Sebastián Becacecce, de la escuela de Jorge Sampaoli.

Racing ha tenido muchas dificultades, desde los casos de COVID-19 que ha sufrido (el más notorio es el de Zaracho), hasta futbolistas lesionados como Marcelo Díaz.

Por esas razones es que el técnico argentino es cauteloso: “Nos toca gestionar la ansiedad. Nacional llega con mucho rodaje, entre 14 y 15 partidos entre amistosos y oficiales. Es normal que los jugadores estén nerviosos. Hay que gestionar eso para evitar cometer errores”.

Como condimento extra, hay que tener en cuenta que Racing y Nacional llegan como líderes del Grupo F, ya que ambos equipos ganaron los dos partidos que jugaron, uno en casa y otro de visitantes.

El partido entre albicelestes y tricolores se disputará en un horario poco habitual para la Libertadores, como el de las 17.00 y como es sabido no tendrá público. Arbitrará Cristian Garay porque Anderson Daronco dio positivo de COVID.

Claves y curiosidades del partido

*El Racing de Becacecce es un equipo al que le falta contención y es mucho de proponer. Además, la situación se agrava al no tener a Marcelo Díaz, que juega volcado a la línea final. Igualmente, es un equipo con variantes.



*Benjamín Garré, al que se anuncia como titular en Argentina, tiene 20 años y es nacido en Buenos Aires. Estuvo 3 años formándose en Manchester City.



*Iván Pillud, que había dado positivo de Covid-19 la semana pasada, este miércoles dio negativo y hoy seguramente estará en el plantel.



*Tanto Gabriel Arias como Sergio Rochet son dos arqueros muy completos, que son capaces de salvar partidos. El meta de la selección chilena fue clave para el triunfo de Racing en Venezuela y Rochet en el medio local.



*Lisandro López es el capitán de Racing y uno de los principales referentes del plantel. Aunque todavía no ha logrado marcar goles en la Libertadores 2020, es un jugador del que hay que tener mucho cuidado, porque suele ser muy eficaz a la hora de definir.



*La marca por los laterales es una de las principales falencias que venía mostrando Nacional. Mejoró con Oliveros por la izquierda, pero en derecha el equipo sigue teniendo problemas. Méndez no mostró su mejor versión ante Danubio.