Así luce el Abraham Paladino a 48 horas de recibir a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A dos días del partido entre Progreso y Nacional en el Estadio Abraham Paladino ubicado en el barrio La Teja, durante la jornada del día jueves, el entrenador tricolor realizó unas declaraciones post-partido ante Fénix, que no fueron de agrado para los hinchas del Gaucho.

"Me hubiera gustado que hubiese sido en una cancha más linda, pero es la cancha que toca. Aunque me comentaron que el terreno no está en mal estado", declaró Gutiérrez.

Como le han comentado al entrenador tricolor, el estado del campo de juego del Paladino se encuentra en buen estado de cara al choque a partir de las 16:00 horas del día domingo

Por la noche del día jueves, la cuenta oficial de Twitter de Progreso publicó un tweet haciendo referencia a las declaraciones de Álvaro Gutiérrez. "Así de linda está nuestra cancha".

Durante la jornada del viernes, el entrenador de Progreso, Leonel Rocco habló en La Oral Deportiva y declaró: "El Paladino está muy bien. Incluso hemos cuidado la cantidad de entrenamientos durante el año para que no sufriera demasiado" y que "no va a ser excusa la cancha", afirmó.