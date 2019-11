"Me estoy guiando por lo que pasa en la semana"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional le ganó 2-0 a Fénix y regresó al primer lugar de la Tabla Anual y a liderar el Clausura junto a Progreso. Los goles fueron de Gonzalo Bergessio en el primer tiempo y de Leonardo Coelho, en contra, en el complemento, cerca del final del juego.

El técnico Álvaro Gutiérrez explicó en conferencia que "buscamos que ellos no agarraran la pelota solos y que se dieran vuelta y habilitaran porque Fénix utiliza un sistema atípico para lo que juega el 90% de los equipos de fútbol. Siempre te deja tres arriba, tiene algunas ventajas a la hora de atacar, porque manejás la pelota tranquilo en la mitad de la cancha, pero sabés bien que si no concretás y ellos logran sacar un pase en profundidad, siempre tienen a tres".

La ausencia de Brian Ocampo

“Somos 32 jugadores, hoy entró Seba Fernández e hizo un gol, también está Pablo García en buen nivel, está Thiago (Vecino), hoy le tocó a Brian (Ocampo) quedar afuera, Seba hizo tres goles en la semana, me estoy guiando por eso, por lo que pasa en la semana. Brian puede ser titular, puede ser una buena opción, hay varios jugadores que están peleando su lugar”, indicó el técnico ante la llamativa ausencia de Brian Ocampo entre los suplentes.

El motivo de la sustitución de Zunino

Gutiérrez dijo que "Mati (Zunino) se empezó a cansar, venía de no jugar dos partidos por una molestia muscular; es un jugador muy temperamental, que no se mide en los esfuerzos, no se regula. Cuando nos hizo una seña preferimos sacarlo de la cancha, vamos a ver cómo evoluciona, pero era más que nada cansancio. En el primer tiempo, tratamos de dejar más libre a Santi (Rodríguez) por el medio y a Matías que empezaba desde afuera, ya que se cierra bien y se mete bien para el medio. Santi había perdido mucha pelota, y en el segundo tiempo los cambiamos para que Santi no tuviera la exigencia de jugar de espaldas al arco".

La actuación de los mediocampistas

“Una vez que jugás dos o tres partidos en buena forma y de determinada manera, los rivales te analizan, saltean líneas para evitar que tomemos contacto con la pelota y para que esos volantes de recuperación no tengan ya la funcionalidad que tenían antes. Fénix no se preocupó por salir jugando, buscaron agarrar la pelota y pegar en largo a los tres puntas de arriba", explicó sobre la pequeña merma de la actuación de los volantes.

La polémica sobre Gonzalo Bergessio

El "Guti" también se refirió a todo lo que se generó en la semana después del codazo de Gonzalo Bergessio a Yeferson Quintana el domingo pasado. "Se comentó con él. Todo se magnifica, jugadas de esa en partidos hay muchas. Lamentablemente no todos tienen esa trascendencia. No fue una jugada de mala leche, si bien hay contacto, uno cuando va a cabecear se tiene que cubrir, fue una situación fortuita. Le dije que por el revuelo que había tenido que tenga cuidado", manifestó el DT.

El partido con Progreso

"Hay que jugar los partidos. Me hubiera gustado que hubiese sido en una cancha más linda, pero es la cancha que toca. Aunque me comentaron que el terreno no está en mal estado", concluyó sobre el partido del domingo, donde se enfrentarán los dos líderes que tiene el Clausura.