Así se jugará la tercera fecha del Torneo Clausura 2020

El Torneo Clausura volverá a tener la disputa de una fecha completa luego de lo que fue la segunda que se jugó a medias, por la postergación del choque entre Peñarol y Defensor Sporting.

La misma ya tendrá actividad el viernes 29 de enero con dos choques y finalizará el domingo 31 de enero ya entrada la noche y casi ingresando en el mes de febrero.

Entre los duelos destacados está el juego entre Boston River y Cerro Largo, donde se miden el líder con uno de sus escoltas, y también los choques de los grandes ya que Nacional enfrentará a Wanderers y Peñarol hará lo propio con Danubio.

VIERNES 29 DE ENERO:

- Fénix vs. Plaza Colonia - 17:00 hs. (Parque Capurro)



- Boston River vs. Cerro Largo - 19:15 hs. (Estadio Centenario)

SÁBADO 30 DE ENERO:

- Progreso vs. Liverpool - 10:00 hs. (Parque Paladino)



- Deportivo Maldonado vs. Rentistas - 18:00 hs. (Domingo Burgueño)



- Nacional vs. Wanderers - 21:00 hs. (Gran Parque Central)

DOMINGO 31 DE ENERO:

- Danubio vs. Peñarol - 17:00 hs. (Jardines del Hipódromo)



- Cerro vs. Montevideo City Torque - 19:15 hs. (Tróccoli)



- Defensor Sporting vs. River Plate - 21:30 hs. (Luis Franzini)