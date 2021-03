Así se jugará la fecha 14 del Torneo Clausura: día y horario de los partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fecha 14 del Torneo Clausura se jugará entre semana. Los encuentros de la penúltima etapa se dividirán entre los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de marzo.

El martes cuenta con un solo partido, Danubio-Deportivo Maldonado, partido clave para la permanencia de los de la Curva.

Todos los partidos de la fecha 14 serán transmitidos en vivo por VTV Plus.

Los partidos que tendrán VAR serán: Danubio vs. Deportivo Maldonado, Liverpool vs. Montevideo City Torque, Nacional vs. Boston River y Defensor Sporting vs. Rentistas.



Así se jugará la fecha 13 del Torneo Clausura

Martes 23 de marzo

Danubio – Deportivo Maldonado

Cancha: Estadio Jardines

Hora: 16:00

Miércoles 24 de marzo

Liverpool – Montevideo City Torque

Cancha: Estadio Belvedere

Hora: 16:00

Cerro – Cerro Largo

Cancha: Estadio Tróccoli

Hora: 18:30

Nacional – Boston River

Cancha: Gran Parque Central

Hora: 21:30

Jueves 25 de marzo

​ Fénix – Wanderers

Cancha: Parque Capurro

Hora: 10:00

Progreso – Peñarol

Cancha: Estadio Paladino

Hora: 16:00

Plaza Colonia – River Plate

Cancha: Parque Prandi

Hora: 16:00