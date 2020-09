En Argentina valoran el nivel de Racing ante Nacional y hablan de los "minutos fatales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Mala suerte" por lo que no pasó en el Cilindro de Avellaneda en los momentos clave del partido y "dos minutos fatales" por el penal realizado y la roja recibida, son los aspectos que la prensa argentina utilizó para destacar el rendimiento que tuvo Racing en su derrota ante Nacional por la Copa Libertadores.

La gran mayoría elogió el desempeño del equipo, que no acusó una falta de ritmo pese a la prolongada inactividad con la que llegó a la contienda, y describió que el conjunto de Sebastián Beccacece debió llevarse otro resultado ante el tricolor.

1 "Nacional tuvo un premio enorme"

La Nación:

"La ansiedad y las ganas que había acumulado Racing durante 186 días se desmoronaron en cinco minutos, cuando el segundo tiempo recién asomaba. El gol de penal de Gonzalo Bergessio y la expulsión de Augusto Solari dejaron en desventaja al local, que salvo por ese rato del juego dominó el partido. El 1 a 0 para Nacional fue un premio enorme, y un llamado de atención para lo que se le viene en el grupo F para la Academia, que sufrió su primera derrota con Sebastián Beccacece como DT".

2 "Se le vino el mundo abajo"

Infobae:

"Después de una gran primera mitad en la que dominó por completo a un rival que venía con más rodaje por su participación en el campeonato uruguayo, a Racing se le vino el mundo abajo cuando amaneció el complemento", dijo el portal digital y complementó su análisis con la descripción del penal y la roja a Solari.

3 "Una imagen aceptable"

Olé:

"No fue un mal (re)estreno el de Racing. Perdió de local contra Nacional, el ahora único puntero del Grupo F, pero ni así se puede decir no estuvo entero. Seis meses sin fútbol no pueden maquillarse, es cierto, sin embargo, pese a la falta de rodaje, la Academia dejó una imagen aceptable en este primer encuentro. Tuvo 132 segundos que le costaron el partido. Dos minutos y 12'' negros, en los que el equipo de Beccacece pasó de amenazar con la ventaja a perder por 1-0 y jugar con uno menos".

4 "La mala fortuna"

Clarín:

"Fue de bueno para muy bueno lo de la Academia, que se quedó con las manos vacías por la mala fortuna. Erró goles insólitos y tuvo dos minutos fatídicos: Arias cometió un error en la salida, que derivó en el penal concretado en gol por el ex San Lorenzo, sufrió la expulsión de Augusto Solari a los 9 minutos de la segunda parte y en la última bola del juego, Rochet le sacó un remate franco a Iván Pillud".