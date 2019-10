Ansu Fati se pone la roja: fue convocado a la selección sub 21 de España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futbolista del Barcelona Ansu Fati ha sido convocado por el entrenador de la selección sub 21 de España, Luis de la Fuente, en sustitución de su compañero Carles Pérez, que abandona la concentración debido a molestias musculares.

De esta forma, el delantero nacido en Guinea-Bisáu podría hacer su debut ante Montenegro, en el partido correspondiente a la fase de clasificación del Europeo 2021.

La irrupción del joven futbolista de 16 años a las órdenes de Ernesto Valverde no pasó desapercibida en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y se iniciaron los trámites para su nacionalización que se consumaron este jueves.



Ansu Fati ya estaba en los planes de Luis de la Fuente para la lista inicial, pero los trámites no se pudieron realizar a tiempo y cuando su debut con España parecía aplazarse a noviembre, las molestias musculares de Carles Pérez le abrieron las puertas de la sub 21.



El delantero “se incorporará a la dinámica de la selección sub 21 lo antes posible”, según indicó la RFEF en un comunicado, pero no se espera que lo haga esta misma tarde, si no que se incorpore mañana sábado a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para viajar con el equipo el lunes 14 de octubre rumbo a Montenegro.