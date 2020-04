Álvaro Queijo: “Lo que Peñarol ofrece es lo máximo que puede dar en esta circunstancia”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los jugadores de Peñarol se expresaron el miércoles mediante un comunicado en el que detallaron algunos puntos de la negociación que se viene llevando a cabo respecto al pago de complementos tras haber sido enviados al seguro de paro debido a la pandemia de coronavirus que tiene paralizada toda la actividad deportiva.

“No me cayó mal el comunicado. Lo que dicen es correcto y es un poco lo que ha pasado. Entiendo la posición de ellos y ellos también deben entender y saber que lo que Peñarol ofrece es lo máximo que pude dar en estas circunstancias”, dijo el contador Álvaro Queijo, consejero de Peñarol y uno de los tres directivos que está llevando a cabo las negociaciones con los futbolistas liderados por Cristian Rodríguez, Fabricio Formiliano, Walter Gargano y Guzmán Pereira.

En diálogo con el programa “100% Deporte” (Sport 890), el directivo aurinegro expresó que “tenemos experiencia en temas de este tipo y lo que debemos es buscar fórmulas ingeniosas para que las partes se puedan acercar. Pero lo que sí no me parece muy bueno es que ‘of the record’ se digan cosas o se manejen cosas que compliquen la negociación. Pero repito que lo que expresan los jugadores no me molestó para nada. El tema es que la diferencia está porque Peñarol puede ofrecer algo que hoy está lejos de lo que los jugadores pretenden en una situación en la que ya sabemos perdemos todos. Perdió mucho la sociedad en su conjunto también, pero ellos pretenden, a pesar de saber que están en un seguro de desempleo, cobrar un porcentaje mayor, pero cuando me plantearon el tema me mostraron un poco la situación económica de Peñarol y es muy complicada, pero no es a raíz del coronavirus, no es algo específico por esto que sí la empeoró. Pero en esta situación debemos estar todos unidos y salir de esta situación”.

A propósito de la situación, Queijo contó que “hay cosas que las entiendo y nuestra posición no es la de criticar siempre, pero en esta tenemos que estar unidos por el bien de Peñarol y buscaremos algo en conjunto. Yo puedo tener diferencias con cómo se han meneado los presupuestos y las decisiones que el club tomó priorizando algunas cosas y dejando otras para atrás. Con los jugadores no hablamos esos temas de deudas anteriores porque no se trataron, pero por ejemplo yo no estoy de acuerdo con la deuda que se canceló con Damiani. De todas maneras, esta situación no viene por el coronavirus, viene porque en Peñarol este año teníamos que bajar el presupuesto del plantel y lo terminamos aumentando. Pero todo lo que sea para el bien de Peñarol estaremos para apoyar, aunque hay claramente cosas que están bien y otras no”.

La propuesta del Consejo Directivo



Álvaro Queijo explicó que “la propuesta que Peñarol hizo es la más viable y la realista con los jugadores. No podemos vender espejitos de colores. Deberemos buscar una solución ahora. La prioridad nuestra fue que los sueldos más bajos perdieran menos y sin dudas que en los sueldos grandes el porcentaje que pierde el futbolista es más grande, pero hay que entender la situación de la institución también que es complicada. Es correcto lo de la fórmula que hablan los jugadores pero hay que aclarar que es por el Campeonato Uruguayo y ser campeón es una obligación porque la historia así lo manda y el presupuesto compartido por los otros equipos así también lo exige. Sería un fracaso muy grande no ser campeón. Por otro lado sabemos que el Campeonato Uruguayo no da premios económicos y por eso lo que debemos buscar acá es ganar-ganar llegando a una fórmula porque adentro de la cancha el torneo lo ganan ellos”.

Por otra parte, Queijo manifestó que “nosotros siempre manejamos la posibilidad de estar abiertos y dijimos que siendo realistas eso era lo que el club podía ofrecer, pero que siempre está la posibilidad del diálogo, algo que no se cortó ni mucho menos. Queremos buscar algo no novedoso pero sí algo que sea ganar-ganar para las dos partes y que nos comprometa a nosotros que si logramos determinados objetivos, ir incrementando algunos porcentajes para que los jugadores puedan tener su dinero”.

“No sabemos ni cómo ni cuándo se volverá a jugar a nivel internacional. Hay esperanzas de que sea cuanto antes pero no sabemos cuándo van a poder entrenar los jugadores y reanudarse las competencias a nivel local y menos en lo internacional, pero apostamos que este año se terminen los torneos y se cumplan con los calendario que para nosotros es algo clave”, agregó Queijo.

“Aumentar el presupuesto fue un error muy grande”



Álvaro Queijo opinó acerca de cómo encaró Peñarol esta temporada desde lo económico y fue muy claro: “Aumentar el presupuesto fue un error muy grande. Algunas cosas se votan y otras no, pero la mayoría de los dirigentes estaban de acuerdo y creyeron que era lo correcto. Yo era de los que pensaba que este año Peñarol tenía la obligación de bajar el presupuesto, pero no nos consultaron tanto a todos. Es claro que hay una mayoría de ocho consejeros que manejan determinados criterios en el tema de las contrataciones, los montos y los jugadores”.

Por último, Queijo cerró diciendo que “yo espero que esta semana podamos terminar y concretar un planteamiento serio y dialogar para encontrar un camino intermedio. Soy consciente de que esto no nos va a dejar conformes a todos y tampoco es lo que a uno le gustaría pero la realidad es la realidad y no la podemos esquivar”.