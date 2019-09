Álvaro Gutiérrez: "Viña me mintió, me dijo que iba a hacer un gol e hizo dos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional ganó, goleó y gustó frente a Liverpool en la primera fecha del Torneo Clausura y ante un equipo que venía de ser campeón del Torneo Intermedio y todas estas aristas dejaron contento a Álvaro Gutiérrez por el resultado.

"Intentamos sacar el equipo para presionar más arriba y por eso elegimos este esquema (4-1-4-1). Tanto Peñarol como Liverpool son equipos que intentan salir jugando y evitar eso fue lo que buscamos. Por suerte se pudo dar resultado y recuperamos muchas pelotas", expresó Gutiérrez.

Una de las sorpresas del encuentro fue la salida de Mathías Cardacio en los primeros minutos y sobre eso manifestó: "La amarilla provocó el cambio. Se estaba jugando con mucha intensidad. La cancha estaba rápida e hizo dos faltas más y temimos que lo expulsaran".

Viña fue la gran figura de la noche y según el entrenador le mintió: "Me dijo que iba a hacer un gol e hizo dos y casi hace hat-trick", contó entre risas y agregó: "Cuando estás bien psicológicamente podes estar cansado, pero el cuerpo te hace rendir más".

Si algo encontró Nacional en los últimos partidos fue mucho gol y respecto a esto sentenció: "Siempre trabajamos sobre las falencias. Cada vez que no entra la pelota y tenemos ocasiones tratamos de trabajar definiciones, pero a veces las ocasiones las teníamos y no podíamos anotar. Hoy metimos cuatro, pero podrían haber sido uno o dos goles más".

Antes de finalizar, reaccionó ante las declaraciones de Diego López y aseguró: "Por el ego de cada uno, que puede ser mayor o menor, le gusta que le reconozcan el trabajo. Diego es una gran persona y gran compañero. No me extraña nada de él. Me alegra mucho, pero no sé si soy ejemplo. Trato de hacer mi trabajo y llevar a Nacional lo más arriba posible".