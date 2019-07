Álvaro Gutiérrez: "A veces el factor suerte juega"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Gutiérrez explicó en conferencia de prensa posterior a la derrota de Nacional contra Defensor Sporting 2-0 en el inicio del Torneo Intermedio. Habló de la falta de efectividad, el golero y el juego. Dio los motivos de los cambios e incluso que hubiese colocado a Thiago Vecino. Además comentó sobre las altas y bajas.

Cómo explica el resultado.

La actuación de Sebastián Fuentes "es uno de los factores, no podemos adjudicar la actuación del golero de ellos este resultado. Perdimos. Los factores son muchos, al menos por cómo veo yo el juego; está la defensa, la recuperación de la pelota, el desarrollo y la culminación. Si vos fallás en uno de ellos tenés chance de perder. Fallamos en una pelota quieta, el penal no lo puedo contar y cuando creás las jugadas y no las podés culminar, a veces es virtud del arquero y otras mala definición nuestra. A veces el factor suerte juega, capaz que de esas siete pelotas tres van para el golero y cuatro adentro. Pero no le quiero sacar mérito al golero".

La salida del "Chory".

Explicó la salida de "Gonzalo (Castro porque) me pareció que necesitábamos aire más fresco. Lo noté cansado y pusimos un jugador con mucha experiencia que se mueve bien en espacios reducidos (Sebastián Fernández). Defensor se había volcado atrás porque Nacional lo había encajonado. Seba tuvo sus chances pero no pudimos meterla adentro".

Cardacio por García.

"Lo de Rafa García por el Bocha Cardacio es una muestra que teníamos que tener mas la pelota y sacarla bien jugada. Rafa tiene características de empuje, pero necesitábamos sacar a los laterales. Incluso el sacar a Zunino por Cotugno fue eso. Zunino tiene más llegada y Cotugno tenía amarilla".

El juego aéreo.

"Me sigue preocupando porque es un plantel no muy grande en altura. Cuando toca jugar contra un plantel más alto te complican. El torneo pasado lo trabajamos mucho, nos habían cabeceado pero no nos habían marcado. Estábamos preocupados. Hoy nos sucedió lo que no nos había sucedido. Creo que al arco llegaron una vez sola y metieron dos goles. En el fútbol lamentablemente gana el que hace más goles".

Preocupado.

"Primero porque no pudimos ganar. Ganando podés corregir. Estamos necesitados de puntos. Ellos (Peñarol) tienen esa posibilidad (de sacar ventaja este domingo). No queda otra que seguir trabajando. No me voy contento, pero la preocupación es la justa. Pero más preocupado me hubiese ido con un equipo sin actitud. Hay que corregir la definición o tratar de llegar más claramente. Nos faltó un poquito de fútbol".

Las altas y bajas.

"Nosotros estamos sintiendo la baja de Santi Rodríguez, Octavio, Rodrigo Amaral. Son jugadores importantes. Entre ellos teníamos 10 goles. Ahora viene Barrientos, viene Pastorini. Quedé conforme, pero hoy no los pudimos tener. Ahí tenemos un 10 y un nueve. Si hubiese tenido otro cambio hubiese puesto a Thiago Vecino".

Las incorporaciones.

"Junto con la directiva hemos trabajado muchísimo este mes, hemos visto muchos jugadores. Algunos negocios salieron bien otros no tanto. Al final logramos lo que queríamos: jugadores que aportaran y que no fueran cualquiera. Un jugador de los mejores del fútbol uruguayo y otro con experiencia. También algo que no se ve es el esfuerzo que ha hecho esta directiva, no se fue ninguno de los titulares y eso que llegaron ofertas. Mantuvimos la base del plantel y trajimos jugadores para suplir los que se fueron"