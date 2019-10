Álvaro Gutiérrez: "Ahora todo sale, se ve el horizonte con más optimismo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Lo fundamental eran los tres puntos. En esta cancha la verdad que habíamos jugado muy mal la última vez. Ahora se mejoró la cancha, más allá de que llovió se mantuvo bastante bien, el pasto no se pudo cortar y por eso quedó un poquito lenta y costaba, nos costó abrir el partido y sacar la ventaja. Después que se abrió el partido se nos hizo todo mucho más tranquilo, lo manejamos bien, tuvimos muchas ocasiones de poder aumentar el marcador y por suerte lo conseguimos apenas empezó el segundo tiempo”, explicó Álvaro Gutiérrez tras el triunfo contra Boston River en Florida.



El entrenador agregó que “estas victorias nos generan tranquilidad, porque te permiten estar arriba después de la situación en la que estábamos hace algunos meses. Ahora todo sale, todo es más tranquilo, se ve el horizonte con más optimismo, pero con los pies en la tierra, sabiendo que todavía no hemos ganado nada y que este solamente es un partido y que ya el miércoles tenemos un partido importante”.



Sobre el partido, Gutiérrez explicó que “sabíamos que Boston River era de jugar pelotas largas para los volantes que venían de frente, tratamos de estar atentos en eso y también de ponerlos incómodos para que esas pelotas largas no tuvieran la precisión adecuada; creo que lo controlamos y cuando tuvimos la pelota intentamos jugar por abajo y logramos llegar con situaciones claras”.



Por último, agregó sobre el rendimiento de Brian Ocampo que “es un gran jugador, tiene unas herramientas muy buenas, estamos trabajando con él en el tema de la toma de decisiones”.