Cada vez más fuerte: Carballo y Zunino le dieron a Nacional el triunfo ante Boston River

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional sigue ganando y haciéndolo con justicia en el Clausura. Esta vez fue 2-0 a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida, gracias a los goles de Felipe Carballo y Matías Zunino.

Los tricolores empezaron el partido con el mismo ritmo con el que venía en el inicio del Clausura previo al pequeño parate. A tal punto que tuvo tres situaciones claras de gol, con un cabezazo de Vecino, otro de Corujo y un tiro libre de Carballo, que Falcón rebotó hacia adelante y Fratta llegó a cerrar justo.



Boston River defendió bastante atrás en la cancha, al punto que le cedió el balón a Nacional y el “Sastre” tenía a los 11 jugadores metidos en su campo. Además, a Boston River le costó la marca por los laterales, ya que tanto Lozano como Silva sufrieron por las bandas con las arremetidas de Ocampo y del “Chory” Castro.



Con el paso de los minutos el partido se hizo de ritmo más lento, Nacional bajó la intensidad, no tuvo tantas transiciones rápidas y no llegó con peligro al arco de Boston River, que acomodó mejor a sus piezas para que los tricolores no tuvieran tantos espacios para generar.

Nacional llegó a seis triunfos consecutivos Con su victoria de ayer contra Boston River, la cuarta consecutiva en el Clausura, Nacional alcanzó los seis triunfos al hilo, una racha que empezó con el triunfo contra Juventud en Las Piedras por el Intermedio. Después siguieron las victorias contra Peñarol, Liverpool, Wanderers, Racing y el de ayer en Florida.

Si bien el buen volante Lucas Rodríguez tomaba la referencia de Felipe Carballo, el número 20 de Nacional cada vez que tocaba la pelota generaba cosas interesantes en la mitad de la cancha y le metía buenas pelotas a los extremos.



En el minuto 28 todo Nacional protestó una mano de Silva en el área y lo hizo con razón, ya que si bien la pelota pegó en el pie de lateral, después fue al contacto con el balón porque el pase de Castro tenía como destino Cotugno, que entraba solo por la derecha.

Ya sobre el final de la primera parte, un muy buen pase del “Chory” Castro dejó solo a Vecino, que marró una inmejorable oportunidad entrando al área chica, pero la pelota rebotó en el travesaño y Carballo apareció sin marcas para sentenciar el 1-0 merecido, más allá de la mejoría del equipo del “Tato” García.



Y Nacional pegó en los momentos justos. Porque en el inicio del complemento rápidamente estiró la diferencia. Viña se soltó como lo viene haciendo a lo largo del año, le cedió el balón a Zunino, que definió rastrero y cruzado para sentenciar el 2-0.

Volvió a tener minutos Gonzalo Bergessio Otra buena noticia para Nacional fue nuevamente la participación de su capitán Gonzalo Bergessio. El centrodelantero cordobés entró por Thiago Vecino a los 66 minutos y estuvo cerca de marcar. Es que a los 76’ giró inesperadamente en el medialuna del área y sacó un fuerte remate que rozó el vertical de Gonzalo Falcón.

La diferencia fue inalcanzable para Boston River, que no encontró los caminos para anotar. De hecho, fue Nacional el que siguió dominando el juego.



Con esta victoria, Nacional sigue con puntaje perfecto en el Clausura y está como único líder a la espera de lo que suceda con Plaza Colonia. También se aseguró, al menos, mantener la diferencia de tres puntos como primero en la Anual.